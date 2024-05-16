https://sputnik-georgia.ru/20240516/v-gruzii-poyavilsya-novyy-vykhodnoy-den---17-maya-287958481.html
В Грузии появился новый выходной день - 17 мая
В Грузии появился новый выходной день - 17 мая
Sputnik Грузия
День сплоченности и святости семьи 17 мая теперь стал в Грузии официальным выходным праздничным днем. Такое решение приняло правительство страны. 16.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-16T21:16+0400
2024-05-16T21:16+0400
2024-05-16T21:16+0400
инфографика
мультимедиа
праздник
день сплоченности и святости семьи
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День сплоченности и святости семьи был основан в Грузии после 2013 года, когда противники ЛГБТ-сообщества 17 мая жестоко разогнали акцию против гомофобии. Чтобы исключить повторение инцидентов в будущем, по инициативе Грузинской Православной церкви в этот день стали отмечать День семьи.
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инфографика, мультимедиа, праздник, день сплоченности и святости семьи, инфографика
инфографика, мультимедиа, праздник, день сплоченности и святости семьи, инфографика
В Грузии появился новый выходной день - 17 мая
День сплоченности и святости семьи 17 мая теперь стал в Грузии официальным выходным праздничным днем. Такое решение приняло правительство страны.
День сплоченности и святости семьи был основан в Грузии после 2013 года, когда противники ЛГБТ-сообщества 17 мая жестоко разогнали акцию против гомофобии. Чтобы исключить повторение инцидентов в будущем, по инициативе Грузинской Православной церкви в этот день стали отмечать День семьи.