https://sputnik-georgia.ru/20240516/v-gruzii-poyavilsya-novyy-vykhodnoy-den---17-maya-287958481.html

В Грузии появился новый выходной день - 17 мая

В Грузии появился новый выходной день - 17 мая

Sputnik Грузия

День сплоченности и святости семьи 17 мая теперь стал в Грузии официальным выходным праздничным днем. Такое решение приняло правительство страны. 16.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-16T21:16+0400

2024-05-16T21:16+0400

2024-05-16T21:16+0400

инфографика

мультимедиа

праздник

день сплоченности и святости семьи

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/10/287957632_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_7fcd5324a6a6f17861ba853e0f9c0064.png

День сплоченности и святости семьи был основан в Грузии после 2013 года, когда противники ЛГБТ-сообщества 17 мая жестоко разогнали акцию против гомофобии. Чтобы исключить повторение инцидентов в будущем, по инициативе Грузинской Православной церкви в этот день стали отмечать День семьи.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

инфографика, мультимедиа, праздник, день сплоченности и святости семьи, инфографика