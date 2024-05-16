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Власти Грузии трезво оценивают ситуацию – политолог о шуме вокруг закона об "иноагентах"

Власти Грузии трезво оценивают ситуацию – политолог о шуме вокруг закона об "иноагентах"

Sputnik Грузия

Грузия всячески показывает, что не готова полностью подчиниться давлению, которое может навредить ее собственным интересам, считает политолог Дмитрий... 16.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-16T14:16+0400

2024-05-16T14:16+0400

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Об этом он заявил в ходе видеомоста на тему "Ситуация в Грузии в связи с принятием закона об "иноагентах", который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. "Большинство представителей грузинского политического сообщества трезво реагируют на ситуацию вокруг закона об "иноагентах". Грузия не готова полностью подчиниться этому внешнему давлению, которое очевидным образом будет играть против ее собственных интересов", – сказал Егорченков. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.

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