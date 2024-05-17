https://sputnik-georgia.ru/20240517/bystro-zakonchitsya--ekspert-pro-paniku-na-valyutnom-rynke-287960716.html
Быстро закончится – эксперт про панику на валютном рынке
Быстро закончится – эксперт про панику на валютном рынке
Sputnik Грузия
При прочих равных условиях ситуация с курсом лари сегодня не обусловлена каким-либо фундаментальным экономическим фактором, считает эксперт 17.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-17T11:58+0400
2024-05-17T11:58+0400
2024-05-17T11:58+0400
грузия
экономика
новости
георгий абашишвили
курс доллара
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22969/03/229690314_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_6264e32d4b9a6669e07f614513d292f9.jpg
В условиях стабильного финансового рынка ажиотаж и паника быстро проходят, заявил эксперт Георгий Абашишвили. За последнюю неделю курс лари по отношении к доллару обесценился с 2,6797 GEL/$1 до 2,7323 GEL/$1. "В условиях стабильной финансовой системы и исторического максимума резервов паническое поведение проходит за короткий срок, что в Грузии не раз было доказано", – сказал Абашишвили. По его словам, ажиотаж не обусловлен важными факторами. Национальный банк Грузии продал на аукционе 60 миллионов долларов для стабилизации курса лари с целью предоставления банкам дополнительной ликвидности, средневзвешенный курс лари к доллару составил 2,758 GEL/$1. По данным Нацбанка, внешние поступления стабильны, а дефицит счета находится на историческом минимуме при высоком росте экономике и инфляции ниже целевого уровня в 3%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22969/03/229690314_170:0:1894:1293_1920x0_80_0_0_c0f1e50706b8ac246e92a942a59ced9b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика, новости, георгий абашишвили, курс доллара
грузия, экономика, новости, георгий абашишвили, курс доллара
Быстро закончится – эксперт про панику на валютном рынке
При прочих равных условиях ситуация с курсом лари сегодня не обусловлена каким-либо фундаментальным экономическим фактором, считает эксперт
В условиях стабильного финансового рынка ажиотаж и паника быстро проходят, заявил эксперт Георгий Абашишвили.
За последнюю неделю курс лари по отношении к доллару обесценился с 2,6797 GEL/$1 до 2,7323 GEL/$1.
"В условиях стабильной финансовой системы и исторического максимума резервов паническое поведение проходит за короткий срок, что в Грузии не раз было доказано", – сказал Абашишвили.
По его словам, ажиотаж не обусловлен важными факторами.
"При прочих равных условиях ситуация с курсом лари сегодня не обусловлена каким-либо фундаментальным экономическим фактором – инвестициями, чистым экспортом, трансфертами, туризмом. Поэтому он отчасти вызван паникой. Конечно, волнение и паника тоже являются фактором, но отнюдь не принципиальным", – сказал Абашишвили.
Национальный банк Грузии продал на аукционе 60 миллионов долларов для стабилизации курса лари с целью предоставления банкам дополнительной ликвидности, средневзвешенный курс лари к доллару составил 2,758 GEL/$1.
По данным Нацбанка, внешние поступления стабильны, а дефицит счета находится на историческом минимуме при высоком росте экономике и инфляции ниже целевого уровня в 3%.