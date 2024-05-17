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Быстро закончится – эксперт про панику на валютном рынке

Быстро закончится – эксперт про панику на валютном рынке

Sputnik Грузия

При прочих равных условиях ситуация с курсом лари сегодня не обусловлена каким-либо фундаментальным экономическим фактором, считает эксперт 17.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-17T11:58+0400

2024-05-17T11:58+0400

2024-05-17T11:58+0400

грузия

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георгий абашишвили

курс доллара

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В условиях стабильного финансового рынка ажиотаж и паника быстро проходят, заявил эксперт Георгий Абашишвили. За последнюю неделю курс лари по отношении к доллару обесценился с 2,6797 GEL/$1 до 2,7323 GEL/$1. "В условиях стабильной финансовой системы и исторического максимума резервов паническое поведение проходит за короткий срок, что в Грузии не раз было доказано", – сказал Абашишвили. По его словам, ажиотаж не обусловлен важными факторами. Национальный банк Грузии продал на аукционе 60 миллионов долларов для стабилизации курса лари с целью предоставления банкам дополнительной ликвидности, средневзвешенный курс лари к доллару составил 2,758 GEL/$1. По данным Нацбанка, внешние поступления стабильны, а дефицит счета находится на историческом минимуме при высоком росте экономике и инфляции ниже целевого уровня в 3%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, георгий абашишвили, курс доллара