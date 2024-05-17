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День святости семьи отметили в Грузии масштабным шествием – видео

День святости семьи отметили в Грузии масштабным шествием – видео

Sputnik Грузия

Масштабное шествие прошло в Тбилиси в честь празднования Дня святости семьи, который теперь официально отмечается в Грузии и является нерабочим. Подробности... 17.05.2024, Sputnik Грузия

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ираклий кобахидзе

каха каладзе

день сплоченности и святости семьи

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День святости семьи и уважения к родителям был основан в Грузии после 2013 года, когда противники ЛГБТ*-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии.День был учрежден Католикос-Патриархом Грузии Илией Вторым в 2014 году. Как отметил тогда Патриарх, семья – это "основа человечества и государства". В этом году 17 мая правительство объявило выходным днем.Жители Тбилиси начали собираться у храма Кашвети на проспекте Руставели, прямо перед парламентом, после 11 часов утра. Территорию заполнили несколько десятков тысяч человек. Многие были одеты в традиционные грузинские костюмы. Повсюду были видны флаги Грузии и иконы в руках у людей абсолютно разных возрастов. Примерно в 13:00 в церкви начался молебен, но не все смогли попасть внутрь храма. Перед собравшимися выступил местоблюститель Патриарха, владыка Шио. Здесь же присутствовали и первые лица Грузии: премьер Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе, председатель парламента Шалва Папуашвили.После 2 часов дня колонна верующих двинулась от проспекта Руставели в сторону главного кафедрального собора Грузии – Самеба. Масштабное шествие накрыло весь центр Тбилиси и завершилось в районе Авлабари, в соборе Святой Троицы. Там состоялся благодарственный молебен.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

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