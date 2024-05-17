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Два варианта работы НПО в Грузии после принятия закона об "иноагентах"

Два варианта работы НПО в Грузии после принятия закона об "иноагентах"

Sputnik Грузия

Есть два варианта развития событий вокруг НПО после принятия закона об "иноагентах" в Грузии, считает политолог Дмитрий Егорченков 17.05.2024, Sputnik Грузия

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Первый вариант – это когда многие организации прекратят сотрудничество с НПО и их авторитет в глазах общественности упадет, потому что будет сорван занавес с источников их финансирования. Либо, наоборот, статус "иноагента" может стать престижным для многих организаций.Об этом Егорченков заявил в ходе видеомоста на тему "Ситуация в Грузии в связи с принятием закона об "иноагентах", который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Почему вы считаете, что это плохо? Почему вы считаете, что это может вас стигматизировать? Вас это может стигматизировать только в том случае, если вы ведете "подрывную" деятельность в стране и об этом сами знаете. Ничего страшного в том, что если в стране работает французская компания и на французские деньги представляет французские интересы. Плохо – это когда никто не знает, чьим интересам служит и на кого работает компания", – заявил Егорченков.Парламент Грузии 14 мая принял в третьем чтении скандальный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", против которого выступали как местные НПО и партии, так и западные партнеры. Между тем премьер-министр Грузии заявил, что власти готовы к открытой дискуссии и предложил Зурабишвили представить согласованные с зарубежными партнерами страны мотивированные замечания к вето, чтобы появилась возможность внести в законопроект изменения. Президент, в свою очередь, заявила, что она не намерена "вступать в эту игру, чтобы облагораживать этот закон".

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