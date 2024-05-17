https://sputnik-georgia.ru/20240517/dve-raznye-gruzii-na-shestviyakh-v-tbilisi-287974268.html

Две разные Грузии на шествиях в Тбилиси

Две разные Грузии на шествиях в Тбилиси

Sputnik Грузия

С начала апреля в Грузии с переменчивой активностью проходят протестные акции, собираются массовые митинги и проводятся шествия. О вечном противостоянии... 17.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-17T20:07+0400

2024-05-17T20:07+0400

2024-05-17T20:22+0400

грузия

общество

грузинская православная церковь

аналитика

колумнисты

религия

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В мае беспрерывно проходили протестные акции противников закона "О прозрачности иностранного влияния". Это часть грузинского общества, которую представляют влиятельные неправительственные организации, молодёжные движения, студенты и некоторые оппозиционные партии. Негласное противостояние мировоззрений проявилось в Грузии еще в 2013 году – 17 мая, когда в Тбилиси впервые состоялся "прайд" представителей и сторонников ЛГБТК*-сообщества. Спустя год Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II объявил 17 мая Днём святости семьи и уважения родителей, противопоставив традиционалистскую модель новым ценностям западных центров силы. Организацией празднования Дня святости семьи и уважения родителей занимается исключительно Патриархия Грузии. По традиции граждане собираются в центре Тбилиси близ храма Кашвети, откуда проводится шествие до кафедрального собора Святой Троицы. Завершается действо проповедью Патриарха всея Грузии Илии II. Грузинская православная церковь пользуется определёнными привилегиями, что прописано в конкордате между ГПЦ и государством от 27 октября 2002 года. Там же подчёркивается историческая роль православной церкви – с момента провозглашения христианства в качестве государственной религии грузинские церковь и государство были едины в защите страны от внутренних и внешних угроз. Сторонники традиционного уклада считают, что именно ГПЦ сможет объединить разрозненное по идеологическим соображениям общество. Так, Патриархия Грузии стремилась обосновать свои представления и защитить паству от давления со стороны пропаганды т. н. "новых ценностей". Традиционалисты убеждены, что Грузия всегда будет верна учению Христа, поскольку в нынешних условиях, где современная идеология узаконивает грех, защита святости семьи приобретает особую ценность. Не так давно в обществе прокатилась волна споров относительно максимы того, что значит быть грузином – "родина, язык и вера". Некоторые общественные организации выдвинули предложение заменить "веру" на "единство". Новая максима прозвучала на акции против закона "О прозрачности иностранного влияния", где группы молодёжи дали клятву бороться за европейское будущее страны. Новая трактовка слов Ильи Чавчавадзе должна увязать значительную историческую личность, историческое стремление Грузии в европейскую семью и протестные акции перед парламентом. В День святости семьи и уважения родителей на общественную авансцену вышла другая Грузия – та, что обычно спокойно наблюдает, как первая ломает защитную ограду у входа в здание парламента и разрисовывает фасад законодательного органа. Вера в свои принципы, христианство, традиционные ценности вывела на улицу внушительное количество жителей не только в Тбилиси, но и в других городах по стране. В связи с запланированным шествием протестные акции были отменены, дабы избежать столкновений. В предыдущие годы между "традиционалистами" и "либералами" происходили столкновения в международный день борьбы с гомофобией. Грузинские власти предупреждали, что не стоит проводить шествия с ЛГБТК*-символикой и провоцировать консервативно настроенную часть общества. Священнослужители примерно с 2019 года с переменным успехом задействовали стратегию заполнения общественного пространства, занимая ключевые локации, где могли бы пройти марши представителей ЛГБТК*-сообщества, тем самым мирным путём лишая их возможности публично пропагандировать свои ценности. Неудивительно и то, что ГПЦ сегодня, когда страна будто разделена надвое сторонниками и противниками закона об "иноагентах", удалось собрать такое количество людей, лишний раз доказав политическим партиям, у кого настоящее влияние в обществе. Не политическое, но ценностно-мировоззренческое, что порой играет большую роль. Во-первых, согласно всем существующим социологическим опросам Патриарх Илия II наиболее популярная и уважаемая личность в грузинском обществе. Во-вторых, грузинская православная церковь представляет собой стойкий институт, который не подвержен изменениям в политической конъюнктуре, и граждане ощущают стабильность этой почвы. В-третьих, значимость православия и церкви в жизни рядового гражданина сложно переоценить, поскольку это один из важнейших символов в жизни грузина. Сегодня стало очевидно, что грузин, чтящих свою историю, культуру и религию с позиции традиционных ценностей значительно больше и они будут вступать в общественный спор о том, какой должна быть Грузия – европеизированная или европейская, поскольку посредством ортодоксального христианства грузины соотносят себя с исконной европейской цивилизацией.*ЛГБТК – экстремисткая организация, запрещенная в России

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2024

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грузия, общество, грузинская православная церковь, аналитика, колумнисты, религия