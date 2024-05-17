https://sputnik-georgia.ru/20240517/fond-totalnyy-diktant-provel-v-gruzii-prosvetitelskie-meropriyatiya--287962420.html

Фонд "Тотальный диктант" провел в Грузии просветительские мероприятия

Фонд "Тотальный диктант" провел в Грузии просветительские мероприятия

Sputnik Грузия

В мероприятии приняли участие преподаватели, филологи, журналисты и общественники, занимающиеся вопросами публичной дипломатии 17.05.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Фонд поддержки языковой культуры граждан "Тотальный диктант" совместно с Фондом поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова провел серию просветительских мероприятий в рамках программы "Амбассадоры русского языка". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Мероприятия в Грузии состоялись 15 и 16 мая. Участвовать в нем могли студенты, преподаватели, филологи, журналисты и общественники, занимающиеся вопросами публичной дипломатии и международного сотрудничества и популяризацией русского языка и литературы. В столице Грузии программой заинтересовались также инженеры, экономисты и представители медицинского сообщества. Задача этих мероприятий – продвижение русского языка, создание сообщества людей-просветителей, людей, которые изучают русский язык сами и помогают делать это другим в своих странах, отметил Беляков."Мы считаем, что очень важно показывать за рубежом современный русский язык, рассказывать о современной русской литературе и поддерживать как носителей языка, так и тех, кто изучает русский язык как иностранный", – заключил Беляков.В рамках программы прошли лекция "Да нет наверное: стереотипные представления о русском языке и их отражение в анекдотах", квиз по русскому языку, знакомство с 20 важными книгами современной русской литературы, презентации проектов Фонда "Тотальный диктант", а также презентация программы стажировок для иностранных специалистов InteRussia. Все мероприятия прошли на площадке культурного центра "Азбука". Экспертами проекта выступили: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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