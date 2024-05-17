https://sputnik-georgia.ru/20240517/glava-parlamenta-svyatost-semi--eto-osnova-gruzinskogo-gosudarstva-287967925.html

Глава парламента: святость семьи – это основа грузинского государства

Глава парламента: святость семьи – это основа грузинского государства

Sputnik Грузия

В этом заключается грузинская идентичность, отметил политик 17.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-17T14:04+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Святость семьи является основой грузинского государства, именно поэтому вместе с церковью власти обязаны ее защищать, написал председатель парламента Шалва Папуашвили на своей странице в соцсети. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Десятый год подряд в Грузии отмечается День святости семьи и уважения к родителям. День был учрежден Католикос-Патриархом Грузии Илией Вторым в 2014 году. Как отметил тогда Патриарх, семья – это "основа человечества и государства". В этом году 17 мая правительство объявило выходным днем.Как отметил глава грузинского законодательного органа, в мире, полном вызовов, где национальным традициям и священным человеческим ценностям угрожает явная опасность, Церковь возвела, как щит, святость грузинской семьи и ее вечные ценности. "Это наш образ жизни, который был передан нам от наших отцов и дедов, и мы тоже с гордостью проводим его тысячелетиями. Это грузинские обычаи, уважение к отношениям между поколениями, гостеприимство, любовь к ближнему и верность родине", – отметил Папуашвили. Глава парламента поздравил всех с сегодняшним днем и пожелал мира в сердцах, в семьях, на родине. День святости семьи и уважения к родителям был основан в Грузии после 2013 года, когда противники ЛГБТ-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии. В результате их действий 17 мая 2013 года пострадали около 30 человек. С тех пор акции защитников ЛГБТ-сообщества проводились под серьезной охраной полиции, а День святости семьи и уважения к родителям стал широко отмечаемым праздником среди населения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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