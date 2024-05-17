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Китай не будет делать заявление по поводу закона об "иноагентах" – посол

Китай не будет делать заявление по поводу закона об "иноагентах" – посол

Sputnik Грузия

Китай готов углублять стратегическое партнерство с Грузией, если оно будет основано на взаимном уважении, взаимной выгоде и сотрудничестве, заявил посол 17.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-17T22:59+0400

2024-05-17T22:59+0400

2024-05-17T23:08+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Закон "О прозрачности иностранного влияния" – часть внутренней политики Грузии, а Китай не вмешивается в политику других стран, заявил посол Китая в Грузии Чжоу Цзян. Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. В то же время посол отметил, что Китай готов углублять стратегическое партнерство с Грузии, и назвал условия для этого. Дипломат отметил, что после установления стратегического партнерства между Китаем и Грузией в прошлом году политическое доверие между двумя странами и результаты практического сотрудничества еще больше возросли. "Китай готов и дальше обогащать содержание стратегического партнерства с грузинской стороной", – сказал Цзян. Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. Результатам партнерства стал двухсторонний безвизовый режим.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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