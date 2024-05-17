Любовь поможет решить все разногласия мирным путем – владыка Шио о событиях в Грузии
15:21 17.05.2024 (обновлено: 15:31 17.05.2024)
© Public Relations Service of the Patriarchate of GeorgiaМестоблюститель Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II владыка Шио
© Public Relations Service of the Patriarchate of Georgia
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Среди сторонников и противников закона есть члены церкви, паства, в том числе и много молодежи, поэтому церковь особенно огорчена всем этим, считает местоблюститель
ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Церковь с болью в сердце наблюдала за напряженностью и противостоянием в Грузии, связанными с принятием закона "О прозрачности иностранного влияния" – любые разногласия можно разрешить мирным путем, если есть любовь, заявил местоблюститель главы Грузинской Православной Церкви (ГПЦ), владыка Шио.
В Тбилиси с 15 апреля проходят акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Демонстрации не обходятся без стычек с полицией, несколько раз они перерастали в серьезные беспорядки, а полиция применяла силу. Против закона об "иноагентах" выступают оппозиция, неправительственные организации, активисты, а также Запад.
"Мы с большой болью в сердце наблюдали за напряженностью, противостоянием, которые имели место и которые были связаны и связаны сейчас с принятием нашим парламентом закона о прозрачности... Только любовь способна создать в людях чудесное настроение согласия и единения. Когда есть любовь, тогда действует Божья благодать и любые разногласия можно разрешить мирным путем", – заявил владыка Шио.
Владыка привел слова преподобного Максима Исповедника о том, что "только любовь может сблизить разделенных и противостоящих людей и объединить их волю". По его словам, когда нет любви, нет присутствия Бога и даже маленькая причина может привести к большой вражде и противостоянию. Поэтому любовь имеет решающее значение.
По словам владыки, среди сторонников и противников закона есть члены церкви, паства, в том числе и много молодежи, поэтому церковь особенно огорчена всем этим.
"И мы часто думаем, как можно преодолеть это противостояние в нашей стране и вообще большое противостояние", – сказал он.
© photo: Sputnik / StringerДень святости семьи отмечается в Грузии 17 мая 2024 года
День святости семьи отмечается в Грузии 17 мая 2024 года
© photo: Sputnik / Stringer
В заключение владыка отметил, что главная школа любви – это семья.
"В семье человек должен учиться любви, расти в любви, что является важнейшим условием спасения нашей души. Именно поэтому мы с особой заботой относимся к семейным ценностям и защищаем их святость. В этом цель нашего собрания и молитвенного шествия", – отметил он.
Тысячи верующих участвуют в шествиях по всей Грузии по случаю празднования Дня святости семьи и уважения к родителям, учрежденного Католикос-Патриархом всея Грузии Илией Вторым десять лет назад.
© photo: Sputnik / StringerДень святости семьи отмечается в Грузии 17 мая 2024 года
День святости семьи отмечается в Грузии 17 мая 2024 года
© photo: Sputnik / Stringer
Епархии Грузинской православной церкви организовали шествия в 25 городах страны, включая крупнейшие города: Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Зугдиди и так далее.
День святости семьи и уважения к родителям был основан в Грузии после событий 17 мая 2013 года. В этот день противники ЛГБТ*-сообщества жестоко разогнали организованную в центре Тбилиси акцию ко Дню борьбы с гомофобией и трансфобией. Тогда пострадали около 30 человек.