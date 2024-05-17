https://sputnik-georgia.ru/20240517/menshe-zatorov-na-verkhnem-larse---itogi-raboty-rossiysko-gruzinskogo-delovogo-soveta-287971783.html
Меньше заторов на Верхнем Ларсе – итоги работы Российско-Грузинского делового совета
Меньше заторов на Верхнем Ларсе – итоги работы Российско-Грузинского делового совета
Sputnik Грузия
Новый транспортный алгоритм заключается в том, чтобы с момента загрузки фуры информация о ней была известна уже по всей линии транспортного коридора, заявил... 17.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-17T16:19+0400
2024-05-17T16:19+0400
2024-05-17T16:50+0400
грузия
россия
экономика
новости
верхний ларс
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/0c/286262249_183:206:703:498_1920x0_80_0_0_3eb5b5b6225daaed0ea1add7f4912ba5.jpg
ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Условия прохождения ТПП "Верхний Ларс" (грузино-российская граница) будут улучшены и ускорены благодаря реализации инициатив Российско-Грузинского делового совета, заявил председатель совета, бизнесмен Юрий Балашов в беседе со Sputnik Грузия. ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственный функционирующий на сегодняшний день пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Расширение возможностей единственного пункта пропуска на российско-грузинской границе "Казбеги – Верхний Ларс" является важным вопросом, над которым усердно работают члены совета. "На седьмом заседании совета мы рассмотрели вопрос по решению, которое мы приняли еще в Северной Осетии, когда были во Владикавказе в сентябре, о создании структуры таможенных деклараций на "Верхнем Ларсе", таможенного терминала, оказания услуг по страховке уже на территории Грузии до границы. Сейчас этого нет. Через пару недель пройдут пробные фуры из Турции", – заявил он. По словам Балашова, новый транспортный алгоритм заключается в том, чтобы с момента загрузки фуры информация о ней была известна уже по всей линии транспортного коридора, где оплаты дорог, страховок, электронной декларации по Турции, Грузии и России были уже сделаны, а документы на это водитель или транспортная компания получит заранее, что несомненно уменьшит транзитное время. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в результате принятых за последние пять лет мер пропускная способность "Верхнего Ларса" выросла на 50%: с 665 до 989 транспортных средств, а в связи с началом использования дополнительных линий в июне этого года – примерно до 1200 грузовых автомобилей в сутки. До старта реконструкции этот погранпереход был рассчитан на оформление всего 170 грузовых автомобилей ежесуточно. Сегодня на "Верхнем Ларсе" функционируют 39 полос: 12 для грузового транспорта, две для автобусов, одна резервная и 24 для легковых автомобилей. Интерес бизнесменов По словам председателя Делового совета, у грузинских и российских бизнесменов большой интерес в реализации взаимных проектов или их осуществления в России и Грузии. Заинтересованность есть в сферах виноделия, девелопмента, туризма, сельского хозяйства и культуры. В Грузии прошла бизнес-миссия Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", организованная Департаментом торгово-экономического сотрудничества Фонда Возрождения и развития русско-грузинских отношений при поддержке Грузинской ФНКА в России и Российско-Грузинского делового совета при ТПП РФ. В миссии приняли участие 40 человек из Костромы и еще трех регионов России. Основной целью и задачей поездки было налаживание новых деловых контактов в сфере торговли и инвестиционных проектов. В рамках поездки делегация посетила предприятия в разных регионах Грузии и провела деловой круглый стол в Тбилиси. В результате достигнуты соглашения о сотрудничестве. Кроме того, по его словам, в России большой интерес к индивидуальным турам в Грузию, в частности к фестивалям вина, гастрономическим турам и т. д. "Популярность набирают индивидуальный туризм и ВИП-туры в Грузию, а также надеемся, что туристы поедут в Россию. За прошлый год из Грузии в Россию въехало 117 тысяч", – отметил Балашов. Российско-Грузинский деловой совет был создан при Торгово-промышленной палате РФ в феврале 2023 года, тогда и прошло первое заседание Совета. Цель Совета – создать новые возможности для укрепления экономических отношений между Россией и Грузией, объединив предпринимателей из соседних стран. В феврале 2024 года прошло шестое заседание Совета, на котором подытожили первый год работы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
верхний ларс
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/0c/286262249_313:211:742:533_1920x0_80_0_0_5e0f8d053b6e2eca151a3805cd2f4c4b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, россия, экономика, новости, верхний ларс
грузия, россия, экономика, новости, верхний ларс
Меньше заторов на Верхнем Ларсе – итоги работы Российско-Грузинского делового совета
16:19 17.05.2024 (обновлено: 16:50 17.05.2024)
Новый транспортный алгоритм заключается в том, чтобы с момента загрузки фуры информация о ней была известна уже по всей линии транспортного коридора, заявил бизнесмен
ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Условия прохождения ТПП "Верхний Ларс" (грузино-российская граница) будут улучшены и ускорены благодаря реализации инициатив Российско-Грузинского делового совета, заявил председатель совета, бизнесмен Юрий Балашов в беседе со Sputnik Грузия.
ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственный функционирующий на сегодняшний день пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
"Не хватало обмена информации между таможенными органами России и Грузии, из-за чего возникали очереди. Сейчас мы хотим замерить скорость прохождения по новой схеме, когда водители будут получать страховки, брокерские услуги на территории Грузии, для чего выбран контрагент на территории России, это "Южные ворота", они находятся сразу за "Верхним Ларсом", и сейчас мы попытаемся реализовать это, чтобы облегчить и ускорить прохождение границы", – заявил Балашов.
Расширение возможностей единственного пункта пропуска на российско-грузинской границе "Казбеги – Верхний Ларс" является важным вопросом, над которым усердно работают члены совета.
"На седьмом заседании совета мы рассмотрели вопрос по решению, которое мы приняли еще в Северной Осетии, когда были во Владикавказе в сентябре, о создании структуры таможенных деклараций на "Верхнем Ларсе", таможенного терминала, оказания услуг по страховке уже на территории Грузии до границы. Сейчас этого нет. Через пару недель пройдут пробные фуры из Турции", – заявил он.
По словам Балашова, новый транспортный алгоритм заключается в том, чтобы с момента загрузки фуры информация о ней была известна уже по всей линии транспортного коридора, где оплаты дорог, страховок, электронной декларации по Турции, Грузии и России были уже сделаны, а документы на это водитель или транспортная компания получит заранее, что несомненно уменьшит транзитное время.
Данный маршрут становится все более востребованным, при этом с растущей нагрузкой он справляется не всегда – его заполняют грузоперевозчики и туристы, отчего образуются очереди, в холодное время года дорога нередко закрывается из-за непогоды, а иногда и из-за селевых потоков. А торговля – как между Грузией и Россией, так и между Россией и Арменией – постоянно растет.
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в результате принятых за последние пять лет мер пропускная способность "Верхнего Ларса" выросла на 50%: с 665 до 989 транспортных средств, а в связи с началом использования дополнительных линий в июне этого года – примерно до 1200 грузовых автомобилей в сутки. До старта реконструкции этот погранпереход был рассчитан на оформление всего 170 грузовых автомобилей ежесуточно.
Сегодня на "Верхнем Ларсе" функционируют 39 полос: 12 для грузового транспорта, две для автобусов, одна резервная и 24 для легковых автомобилей.
По словам председателя Делового совета, у грузинских и российских бизнесменов большой интерес в реализации взаимных проектов или их осуществления в России и Грузии. Заинтересованность есть в сферах виноделия, девелопмента, туризма, сельского хозяйства и культуры.
В Грузии прошла бизнес-миссия Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", организованная Департаментом торгово-экономического сотрудничества Фонда Возрождения и развития русско-грузинских отношений при поддержке Грузинской ФНКА в России и Российско-Грузинского делового совета при ТПП РФ.
В миссии приняли участие 40 человек из Костромы и еще трех регионов России. Основной целью и задачей поездки было налаживание новых деловых контактов в сфере торговли и инвестиционных проектов.
В рамках поездки делегация посетила предприятия в разных регионах Грузии и провела деловой круглый стол в Тбилиси. В результате достигнуты соглашения о сотрудничестве.
"Заинтересованность бизнеса есть в рыбоводческой сфере в Грузии, в девелоперских проектах, а также в развитии глэмпинга в Грузии. В Телави (Кахети) ребята из Дальнего Востока три года назад открыли глэмпинг, они хотят расширяться, думают открыть в Тбилиси и Археополисе (Самегрело)", – заявил Балашов.
Кроме того, по его словам, в России большой интерес к индивидуальным турам в Грузию, в частности к фестивалям вина, гастрономическим турам и т. д.
"Популярность набирают индивидуальный туризм и ВИП-туры в Грузию, а также надеемся, что туристы поедут в Россию. За прошлый год из Грузии в Россию въехало 117 тысяч", – отметил Балашов.
Российско-Грузинский деловой совет был создан при Торгово-промышленной палате РФ в феврале 2023 года, тогда и прошло первое заседание Совета. Цель Совета – создать новые возможности для укрепления экономических отношений между Россией и Грузией, объединив предпринимателей из соседних стран. В феврале 2024 года прошло шестое заседание Совета, на котором подытожили первый год работы.