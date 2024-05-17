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Меньше заторов на Верхнем Ларсе – итоги работы Российско-Грузинского делового совета

Меньше заторов на Верхнем Ларсе – итоги работы Российско-Грузинского делового совета

Sputnik Грузия

Новый транспортный алгоритм заключается в том, чтобы с момента загрузки фуры информация о ней была известна уже по всей линии транспортного коридора, заявил... 17.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-17T16:19+0400

2024-05-17T16:19+0400

2024-05-17T16:50+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Условия прохождения ТПП "Верхний Ларс" (грузино-российская граница) будут улучшены и ускорены благодаря реализации инициатив Российско-Грузинского делового совета, заявил председатель совета, бизнесмен Юрий Балашов в беседе со Sputnik Грузия. ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственный функционирующий на сегодняшний день пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Расширение возможностей единственного пункта пропуска на российско-грузинской границе "Казбеги – Верхний Ларс" является важным вопросом, над которым усердно работают члены совета. "На седьмом заседании совета мы рассмотрели вопрос по решению, которое мы приняли еще в Северной Осетии, когда были во Владикавказе в сентябре, о создании структуры таможенных деклараций на "Верхнем Ларсе", таможенного терминала, оказания услуг по страховке уже на территории Грузии до границы. Сейчас этого нет. Через пару недель пройдут пробные фуры из Турции", – заявил он. По словам Балашова, новый транспортный алгоритм заключается в том, чтобы с момента загрузки фуры информация о ней была известна уже по всей линии транспортного коридора, где оплаты дорог, страховок, электронной декларации по Турции, Грузии и России были уже сделаны, а документы на это водитель или транспортная компания получит заранее, что несомненно уменьшит транзитное время. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в результате принятых за последние пять лет мер пропускная способность "Верхнего Ларса" выросла на 50%: с 665 до 989 транспортных средств, а в связи с началом использования дополнительных линий в июне этого года – примерно до 1200 грузовых автомобилей в сутки. До старта реконструкции этот погранпереход был рассчитан на оформление всего 170 грузовых автомобилей ежесуточно. Сегодня на "Верхнем Ларсе" функционируют 39 полос: 12 для грузового транспорта, две для автобусов, одна резервная и 24 для легковых автомобилей. Интерес бизнесменов По словам председателя Делового совета, у грузинских и российских бизнесменов большой интерес в реализации взаимных проектов или их осуществления в России и Грузии. Заинтересованность есть в сферах виноделия, девелопмента, туризма, сельского хозяйства и культуры. В Грузии прошла бизнес-миссия Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", организованная Департаментом торгово-экономического сотрудничества Фонда Возрождения и развития русско-грузинских отношений при поддержке Грузинской ФНКА в России и Российско-Грузинского делового совета при ТПП РФ. В миссии приняли участие 40 человек из Костромы и еще трех регионов России. Основной целью и задачей поездки было налаживание новых деловых контактов в сфере торговли и инвестиционных проектов. В рамках поездки делегация посетила предприятия в разных регионах Грузии и провела деловой круглый стол в Тбилиси. В результате достигнуты соглашения о сотрудничестве. Кроме того, по его словам, в России большой интерес к индивидуальным турам в Грузию, в частности к фестивалям вина, гастрономическим турам и т. д. "Популярность набирают индивидуальный туризм и ВИП-туры в Грузию, а также надеемся, что туристы поедут в Россию. За прошлый год из Грузии в Россию въехало 117 тысяч", – отметил Балашов. Российско-Грузинский деловой совет был создан при Торгово-промышленной палате РФ в феврале 2023 года, тогда и прошло первое заседание Совета. Цель Совета – создать новые возможности для укрепления экономических отношений между Россией и Грузией, объединив предпринимателей из соседних стран. В феврале 2024 года прошло шестое заседание Совета, на котором подытожили первый год работы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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