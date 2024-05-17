https://sputnik-georgia.ru/20240517/nastalo-vremya-obedinitsya-vokrug-lyubvi--premer-ministr-gruzii-287972823.html

Настало время объединиться вокруг любви – премьер-министр Грузии

Настало время объединиться вокруг любви – премьер-министр Грузии

Sputnik Грузия

Это день защиты индентичности нашей страны, отечества, языка и веры, заявил премьер 17.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-17T17:51+0400

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грузия

новости

общество

ираклий кобахидзе

илия второй

день сплоченности и святости семьи

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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. День святости семьи важен для Грузии и это время, когда нам надо объединиться вокруг любви, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Кобахидзе со своей семьей, как и десятки тысяч других, принял участие в шествии по случаю празднования Дня святости семьи и уважения к родителям, учрежденного Католикос-Патриархом всея Грузии Илией Вторым десять лет назад. "Безусловно, защита идентичности нашей страны является ответственностью каждого из нас. Есть силы, которые пытаются искусственно расколоть наше общество. Мы христианская страна, и главная христианская ценность – любовь между людьми. Есть силы, которые искусственно пытаются заменить любовь между нами ненавистью. Мы должны сделать все для того, чтобы наша страна, каждый наш гражданин объединились вокруг любви. Единство вокруг любви – это то, о чем каждый из нас должен заботиться", – сказал Кобахидзе. Он поздравил всех жителей страны с праздником. В Тбилиси в честь празднования верующие собрались у храма Кашвети. После проповеди верующие произнесли молитву "Отче наш", поздравили друг друга с Воскресением Христовым и отправились шествием в сторону Кафедрального собора Святой Троицы, Самеба, до которого чуть более 2 километров. День святости семьи и уважения к родителям был основан в Грузии после событий 17 мая 2013 года. В этот день противники ЛГБТ*-сообщества жестоко разогнали организованную в центре Тбилиси акцию ко Дню борьбы с гомофобией и трансфобией. Тогда пострадали около 30 человек.* Экстремистская организация, запрещенная в России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, илия второй, день сплоченности и святости семьи