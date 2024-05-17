https://sputnik-georgia.ru/20240517/premer-ministr-gotov-na-diskussiyu-s-molodezhyu-na-temu-zakona-ob-inoagentakh-287974999.html

Премьер-министр готов на дискуссию с молодежью на тему закона об "иноагентах"

Премьер-министр готов на дискуссию с молодежью на тему закона об "иноагентах"

Sputnik Грузия

Снижение уровня насилия на акциях – заслуга той молодежи, которая искренне поверила, что этот закон может помешать нашей европейской интеграции, считает... 17.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-17T20:59+0400

2024-05-17T20:59+0400

2024-05-17T21:22+0400

грузия

новости

политика

ираклий кобахидзе

законопроект об иноагентах

акция против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предложил молодежи, протестующей против закона "О прозрачности иностранного влияния" с 15 апреля, публичную дискуссию. Акции протеста проходят в Тбилиси ежедневно с 15 апреля. Демонстрации не обходятся без стычек с полицией, несколько раз они перерастали в серьезные беспорядки, а полиция применяла силу – в ход шли перцовый спрей, слезоточивый газ и водометы. Против закона об "иноагентах" выступают оппозиция, неправительственные организации, активисты, а также Запад. Он также предложил пригласить на дискуссию двух-трех взрослых людей, которых молодежь считает авторитетными экспертами. "Я надеюсь, что хотя бы сейчас мы получим соответствующий ответ на нашу конструктивность и открытость и в отличие от послов и СМИ, принадлежащих радикальной оппозиции, молодежь примет участие в дискуссии по поводу закона о прозрачности", – сказал Кобахидзе. Он поблагодарил всех граждан за снижение уровня насилия на акциях протеста, обвинив в организации насилия неправительственный сектор и часть оппозиции. По его словам, эмоции по поводу закона уже стихли. "Эмоции по большей мере стихли. Многие люди, которые думали по-другому, уже поняли, что закон о прозрачности на самом деле не является российским. Несмотря на внешний шантаж, многие тажке поняли, что этот закон не помешает европейской интеграции Грузии", – сказал Кобахидзе. По его словам, Грузия действиями доказала, получив статус кандидата, что она способна двигаться на пути европейской интеграции, несмотря на шантаж и угрозы, в том числе по поводу санкций, освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и других вопросов. По его словам, власти были открыты к дискуссии на тему законопроекта на протяжении всего процесса рассмотрения законопроекта, в том числе предлагали дискуссию послам, представителям оппозиционных СМИ, но получали отказ. "Это показатель того, что против закона на самом деле не существует аргументов и нашими оппонентами движет одна цель – как-то скрыть финансы НПО от граждан Грузии", – сказал Кобахидзе. Парламент Грузии 14 мая принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в третьем и окончательном чтении. При этом власти заявили, что есть шанс внести изменения, если к вето, которое планирует наложить на законопроект президент, будут прилагаться согласованные с зарубежными партнерами правовые замечания. Законопроект предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах