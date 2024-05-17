Шествия по всей Грузии - верующие отмечают День святости семьи
14:10 17.05.2024 (обновлено: 14:40 17.05.2024)
© photo: Sputnik / StringerШествие по случаю Дня святости семьи и уважения к родителям в столице Грузии 17 мая 2024 года
© photo: Sputnik / Stringer
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Семья всегда считалась святыней в нашей Церкви, но сегодня мы во всем мире видим большую атаку на семейные ценности, сказал владыка Шио
ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Тысячи верующих участвуют в шествиях по всей Грузии по случаю празднования Дня святости семьи и уважения к родителям, учрежденного Католикос-Патриархом всея Грузии Илией Вторым десять лет назад.
Епархии Грузинской православной церкви организовали шествия в 25 городах страны, включая крупнейшие города: Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Зугдиди и так далее.
В шествиях участвуют представители разных поколений. Участники шествия держат в руках флаги Грузии и иконы, играет музыка.
В ходе праздничного мероприятия в некоторых городах священнослужители уже отслужили молебен, а, к примеру, в Тбилиси благодарственный молебен будет в конце.
© photo: Sputnik / StringerШествие по случаю Дня святости семьи и уважения к родителям в столице Грузии 17 мая 2024 года
Шествие по случаю Дня святости семьи и уважения к родителям в столице Грузии 17 мая 2024 года
© photo: Sputnik / Stringer
"Семья на протяжении веков всегда считалась святыней в нашей Церкви, но сегодня, когда мы видим во всем мире большую атаку на семейные ценности, стала необходима более активная поддержка семейных ценностей и их преподнесение как большой святыни", – заявил местоблюститель главы ГПЦ, владыка Шио.
© StringerМестоблюститель главы ГПЦ, владыка Шио
Местоблюститель главы ГПЦ, владыка Шио
© Stringer
В своей проповеди у храма Кашвети на проспекте Руставели в Тбилиси владыка Шио подчеркнул, что семья – это та форма бытия, которую даровал нам Бог, и именно поэтому мы называем семью святыней.
До начала и после завершения проповеди у храма Кашвети прозвучала запись обращения Католикос-Патриарха всея Грузии Илии Второго к пастве: "Грузия стала уделом Пресвятой Богородицы. Мы благодарим Бога за его большую милость".
"Господь поручил Богородице оберегать Грузию. Пресвятая Богородица, укрой Грузию своим подолом. Грузия, я тебя люблю", – сказал Илия Второй.
© photo: Sputnik / StringerШествие по случаю Дня святости семьи и уважения к родителям в столице Грузии 17 мая 2024 года
Шествие по случаю Дня святости семьи и уважения к родителям в столице Грузии 17 мая 2024 года
© photo: Sputnik / Stringer
На проспекте Руставели собрались тысячи верующих. К храму Кашвети пришли первые лица государства, а также другие представители власти.
После проповеди верующие произнесли молитву "Отче наш", поздравили друг друга с Воскресением Христовым и отправились шествием в сторону Кафедрального собора Святой Троицы, Самеба, до которого чуть более 2 километров.
"В мире, полном вызовов, где явно в опасности находятся национальные традиции и чисто человеческие ценности, наша мать Церковь возвела, как щит, святость грузинской семьи и ее вечные ценности", – написал в соцсети председатель парламента Шалва Папуашвили.
День святости семьи и уважения к родителям был основан в Грузии после событий 17 мая 2013 года. В этот день противники ЛГБТ*-сообщества жестоко разогнали организованную в центре Тбилиси акцию ко Дню борьбы с гомофобией и трансфобией. Тогда пострадали около 30 человек.