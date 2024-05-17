https://sputnik-georgia.ru/20240517/shestviya-po-vsey-gruzii---veruyuschie-otmechayut-den-svyatosti-semi-287968095.html

Шествия по всей Грузии - верующие отмечают День святости семьи

Шествия по всей Грузии - верующие отмечают День святости семьи

Sputnik Грузия

Семья всегда считалась святыней в нашей Церкви, но сегодня мы во всем мире видим большую атаку на семейные ценности, сказал владыка Шио 17.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-17T14:10+0400

2024-05-17T14:10+0400

2024-05-17T14:40+0400

религия

новости

грузия

тбилиси

батуми

кутаиси

шалва папуашвили

илия второй

грузинская православная церковь

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/11/287967291_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f6704f1aefa77a522d71e36eabc97ed5.jpg

ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Тысячи верующих участвуют в шествиях по всей Грузии по случаю празднования Дня святости семьи и уважения к родителям, учрежденного Католикос-Патриархом всея Грузии Илией Вторым десять лет назад. Епархии Грузинской православной церкви организовали шествия в 25 городах страны, включая крупнейшие города: Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Зугдиди и так далее. В шествиях участвуют представители разных поколений. Участники шествия держат в руках флаги Грузии и иконы, играет музыка. В ходе праздничного мероприятия в некоторых городах священнослужители уже отслужили молебен, а, к примеру, в Тбилиси благодарственный молебен будет в конце. "Семья на протяжении веков всегда считалась святыней в нашей Церкви, но сегодня, когда мы видим во всем мире большую атаку на семейные ценности, стала необходима более активная поддержка семейных ценностей и их преподнесение как большой святыни", – заявил местоблюститель главы ГПЦ, владыка Шио. В своей проповеди у храма Кашвети на проспекте Руставели в Тбилиси владыка Шио подчеркнул, что семья – это та форма бытия, которую даровал нам Бог, и именно поэтому мы называем семью святыней.До начала и после завершения проповеди у храма Кашвети прозвучала запись обращения Католикос-Патриарха всея Грузии Илии Второго к пастве: "Грузия стала уделом Пресвятой Богородицы. Мы благодарим Бога за его большую милость"."Господь поручил Богородице оберегать Грузию. Пресвятая Богородица, укрой Грузию своим подолом. Грузия, я тебя люблю", – сказал Илия Второй. На проспекте Руставели собрались тысячи верующих. К храму Кашвети пришли первые лица государства, а также другие представители власти. После проповеди верующие произнесли молитву "Отче наш", поздравили друг друга с Воскресением Христовым и отправились шествием в сторону Кафедрального собора Святой Троицы, Самеба, до которого чуть более 2 километров. День святости семьи и уважения к родителям был основан в Грузии после событий 17 мая 2013 года. В этот день противники ЛГБТ*-сообщества жестоко разогнали организованную в центре Тбилиси акцию ко Дню борьбы с гомофобией и трансфобией. Тогда пострадали около 30 человек. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

батуми

кутаиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

религия , новости, грузия, тбилиси, батуми, кутаиси, шалва папуашвили, илия второй, грузинская православная церковь