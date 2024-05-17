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В Грузии отметили День святости семьи и уважения к родителям – яркие фото
В Грузии отметили День святости семьи и уважения к родителям – яркие фото
Sputnik Грузия
Десятый год подряд в Грузии отмечается День святости семьи и уважения к родителям. Смотрите в фотоленте, как защитники традиционных ценностей отметили праздник... 17.05.2024, Sputnik Грузия
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День сплоченности и святости семьи был основан в Грузии после 2013 года, когда противники ЛГБТ-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии. Дата, приуроченная к этому дню, была учреждена Католикос-Патриархом Грузии Илией Вторым спустя год после тех событий, в 2014 году. Учредив День святости семьи и уважения к родителям, Патриарх всея Грузии заявил, что семья – это "основа человечества и государства".В 2024 году праздник впервые объявлен официальным выходным днем.
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мультимедиа, фотоленты, новости грузии в фотографиях, новости в фотографиях, грузия, тбилиси, день сплоченности и святости семьи, фото
мультимедиа, фотоленты, новости грузии в фотографиях, новости в фотографиях, грузия, тбилиси, день сплоченности и святости семьи, фото

В Грузии отметили День святости семьи и уважения к родителям – яркие фото

17:30 17.05.2024 (обновлено: 19:18 17.05.2024)
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Десятый год подряд в Грузии отмечается День святости семьи и уважения к родителям. Смотрите в фотоленте, как защитники традиционных ценностей отметили праздник в этом году
День сплоченности и святости семьи был основан в Грузии после 2013 года, когда противники ЛГБТ-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии.
Дата, приуроченная к этому дню, была учреждена Католикос-Патриархом Грузии Илией Вторым спустя год после тех событий, в 2014 году. Учредив День святости семьи и уважения к родителям, Патриарх всея Грузии заявил, что семья – это "основа человечества и государства".
В 2024 году праздник впервые объявлен официальным выходным днем.
© photo: Sputnik / Stringer

Тысячи верующих участвуют в шествиях по всей Грузии по случаю празднования Дня святости семьи и уважения к родителям.

Тысячи верующих участвуют в шествиях по всей Грузии по случаю празднования Дня святости семьи и уважения к родителям. - Sputnik Грузия
1/18
© photo: Sputnik / Stringer

Тысячи верующих участвуют в шествиях по всей Грузии по случаю празднования Дня святости семьи и уважения к родителям.

© photo: Sputnik / Stringer

В мероприятии принимают участие простые жители и представители духовенства.

В мероприятии принимают участие простые жители и представители духовенства. - Sputnik Грузия
2/18
© photo: Sputnik / Stringer

В мероприятии принимают участие простые жители и представители духовенства.

© photo: Sputnik / Stringer

Праздник отмечается вот уже десятый год подряд.

Праздник отмечается вот уже десятый год подряд. - Sputnik Грузия
3/18
© photo: Sputnik / Stringer

Праздник отмечается вот уже десятый год подряд.

© photo: Sputnik / Stringer

Он был основан в Грузии после 2013 года.

Он был основан в Грузии после 2013 года. - Sputnik Грузия
4/18
© photo: Sputnik / Stringer

Он был основан в Грузии после 2013 года.

© photo: Sputnik / Stringer

В мае 2013 года противники ЛГБТ-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии в центре Тбилиси.

В мае 2013 года противники ЛГБТ-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии в центре Тбилиси. - Sputnik Грузия
5/18
© photo: Sputnik / Stringer

В мае 2013 года противники ЛГБТ-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии в центре Тбилиси.

© photo: Sputnik / Stringer

Спустя год после тех событий Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй учредил День святости семьи и уважения к родителям.

Спустя год после тех событий Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй учредил День святости семьи и уважения к родителям. - Sputnik Грузия
6/18
© photo: Sputnik / Stringer

Спустя год после тех событий Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй учредил День святости семьи и уважения к родителям.

© photo: Sputnik / Stringer

Как отметил тогда Патриарх, семья – это "основа человечества и государства".

Как отметил тогда Патриарх, семья – это &quot;основа человечества и государства&quot;. - Sputnik Грузия
7/18
© photo: Sputnik / Stringer

Как отметил тогда Патриарх, семья – это "основа человечества и государства".

© photo: Sputnik

Шествие по случаю Дня святости семьи и уважения к родителям в столице.

Шествие по случаю Дня святости семьи и уважения к родителям в столице. - Sputnik Грузия
8/18
© photo: Sputnik

Шествие по случаю Дня святости семьи и уважения к родителям в столице.

© photo: Sputnik / Stringer

День святости семьи отмечается ежегодно. В 2024 году праздник впервые объявлен официальным выходным днем.

День святости семьи отмечается ежегодно. В 2024 году праздник впервые объявлен официальным выходным днем. - Sputnik Грузия
9/18
© photo: Sputnik / Stringer

День святости семьи отмечается ежегодно. В 2024 году праздник впервые объявлен официальным выходным днем.

© photo: Sputnik / Stringer

Епархии Грузинской православной церкви организовали шествия в 25 городах страны.

Епархии Грузинской православной церкви организовали шествия в 25 городах страны. - Sputnik Грузия
10/18
© photo: Sputnik / Stringer

Епархии Грузинской православной церкви организовали шествия в 25 городах страны.

© photo: Sputnik / Stringer

Включая крупнейшие города: Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Зугдиди и так далее.

Включая крупнейшие города: Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Зугдиди и так далее. - Sputnik Грузия
11/18
© photo: Sputnik / Stringer

Включая крупнейшие города: Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Зугдиди и так далее.

© photo: Sputnik / Stringer

Шествие по случаю Дня святости семьи и уважения к родителям в столице.

Шествие по случаю Дня святости семьи и уважения к родителям в столице. - Sputnik Грузия
12/18
© photo: Sputnik / Stringer

Шествие по случаю Дня святости семьи и уважения к родителям в столице.

© photo: Sputnik / Stringer

В шествиях участвуют представители разных поколений.

В шествиях участвуют представители разных поколений. - Sputnik Грузия
13/18
© photo: Sputnik / Stringer

В шествиях участвуют представители разных поколений.

© photo: Sputnik / Stringer

Участники шествия держат в руках флаги Грузии и иконы, играет музыка.

Участники шествия держат в руках флаги Грузии и иконы, играет музыка. - Sputnik Грузия
14/18
© photo: Sputnik / Stringer

Участники шествия держат в руках флаги Грузии и иконы, играет музыка.

© photo: Sputnik / Stringer

По традиции участники процессии проходят по всему центру города.

По традиции участники процессии проходят по всему центру города. - Sputnik Грузия
15/18
© photo: Sputnik / Stringer

По традиции участники процессии проходят по всему центру города.

© photo: Sputnik / Stringer

Шествие по случаю Дня святости семьи и уважения к родителям в столице.

Шествие по случаю Дня святости семьи и уважения к родителям в столице. - Sputnik Грузия
16/18
© photo: Sputnik / Stringer

Шествие по случаю Дня святости семьи и уважения к родителям в столице.

© photo: Sputnik / Stringer

Завершается шествие у кафедрального собора Святой Троицы – Самеба.

Завершается шествие у кафедрального собора Святой Троицы – Самеба. - Sputnik Грузия
17/18
© photo: Sputnik / Stringer

Завершается шествие у кафедрального собора Святой Троицы – Самеба.

© photo: Sputnik / Stringer

Здесь, в соборе Святой Троицы, Самеба, прошло церковное богослужение, приуроченное к этому дню.

Здесь, в соборе Святой Троицы, Самеба, прошло церковное богослужение, приуроченное к этому дню. - Sputnik Грузия
18/18
© photo: Sputnik / Stringer

Здесь, в соборе Святой Троицы, Самеба, прошло церковное богослужение, приуроченное к этому дню.

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