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В Грузии отметили День святости семьи и уважения к родителям – яркие фото

В Грузии отметили День святости семьи и уважения к родителям – яркие фото

Sputnik Грузия

Десятый год подряд в Грузии отмечается День святости семьи и уважения к родителям. Смотрите в фотоленте, как защитники традиционных ценностей отметили праздник... 17.05.2024, Sputnik Грузия

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День сплоченности и святости семьи был основан в Грузии после 2013 года, когда противники ЛГБТ-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии. Дата, приуроченная к этому дню, была учреждена Католикос-Патриархом Грузии Илией Вторым спустя год после тех событий, в 2014 году. Учредив День святости семьи и уважения к родителям, Патриарх всея Грузии заявил, что семья – это "основа человечества и государства".В 2024 году праздник впервые объявлен официальным выходным днем.

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