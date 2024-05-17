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В Грузии отметили День святости семьи и уважения к родителям – яркие фото
В Грузии отметили День святости семьи и уважения к родителям – яркие фото
Sputnik Грузия
Десятый год подряд в Грузии отмечается День святости семьи и уважения к родителям. Смотрите в фотоленте, как защитники традиционных ценностей отметили праздник... 17.05.2024, Sputnik Грузия
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День сплоченности и святости семьи был основан в Грузии после 2013 года, когда противники ЛГБТ-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии. Дата, приуроченная к этому дню, была учреждена Католикос-Патриархом Грузии Илией Вторым спустя год после тех событий, в 2014 году. Учредив День святости семьи и уважения к родителям, Патриарх всея Грузии заявил, что семья – это "основа человечества и государства".В 2024 году праздник впервые объявлен официальным выходным днем.
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мультимедиа, фотоленты, новости грузии в фотографиях, новости в фотографиях, грузия, тбилиси, день сплоченности и святости семьи, фото
мультимедиа, фотоленты, новости грузии в фотографиях, новости в фотографиях, грузия, тбилиси, день сплоченности и святости семьи, фото
В Грузии отметили День святости семьи и уважения к родителям – яркие фото 17:30 17.05.2024 (обновлено: 19:18 17.05.2024)
Десятый год подряд в Грузии отмечается День святости семьи и уважения к родителям. Смотрите в фотоленте, как защитники традиционных ценностей отметили праздник в этом году
День сплоченности и святости семьи был основан в Грузии после 2013 года, когда противники ЛГБТ-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии.
Дата, приуроченная к этому дню, была учреждена Католикос-Патриархом Грузии Илией Вторым спустя год после тех событий, в 2014 году. Учредив День святости семьи и уважения к родителям, Патриарх всея Грузии заявил, что семья – это "основа человечества и государства".
В 2024 году праздник впервые объявлен официальным выходным днем.
© photo: Sputnik / Stringer
Тысячи верующих участвуют в шествиях по всей Грузии по случаю празднования Дня святости семьи и уважения к родителям.
Тысячи верующих участвуют в шествиях по всей Грузии по случаю празднования Дня святости семьи и уважения к родителям.
© photo: Sputnik / Stringer
В мероприятии принимают участие простые жители и представители духовенства.
В мероприятии принимают участие простые жители и представители духовенства.
© photo: Sputnik / Stringer
Праздник отмечается вот уже десятый год подряд.
Праздник отмечается вот уже десятый год подряд.
© photo: Sputnik / Stringer
Он был основан в Грузии после 2013 года.
Он был основан в Грузии после 2013 года.
© photo: Sputnik / Stringer
В мае 2013 года противники ЛГБТ-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии в центре Тбилиси.
В мае 2013 года противники ЛГБТ-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии в центре Тбилиси.
© photo: Sputnik / Stringer
Спустя год после тех событий Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй учредил День святости семьи и уважения к родителям.
Спустя год после тех событий Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй учредил День святости семьи и уважения к родителям.
© photo: Sputnik / Stringer
Как отметил тогда Патриарх, семья – это "основа человечества и государства".
Как отметил тогда Патриарх, семья – это "основа человечества и государства".
© photo: Sputnik
Шествие по случаю Дня святости семьи и уважения к родителям в столице.
Шествие по случаю Дня святости семьи и уважения к родителям в столице.
© photo: Sputnik / Stringer
День святости семьи отмечается ежегодно. В 2024 году праздник впервые объявлен официальным выходным днем.
День святости семьи отмечается ежегодно. В 2024 году праздник впервые объявлен официальным выходным днем.
© photo: Sputnik / Stringer
Епархии Грузинской православной церкви организовали шествия в 25 городах страны.
Епархии Грузинской православной церкви организовали шествия в 25 городах страны.
© photo: Sputnik / Stringer
Включая крупнейшие города: Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Зугдиди и так далее.
Включая крупнейшие города: Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Зугдиди и так далее.
© photo: Sputnik / Stringer
Шествие по случаю Дня святости семьи и уважения к родителям в столице.
Шествие по случаю Дня святости семьи и уважения к родителям в столице.
© photo: Sputnik / Stringer
В шествиях участвуют представители разных поколений.
В шествиях участвуют представители разных поколений.
© photo: Sputnik / Stringer
Участники шествия держат в руках флаги Грузии и иконы, играет музыка.
Участники шествия держат в руках флаги Грузии и иконы, играет музыка.
© photo: Sputnik / Stringer
По традиции участники процессии проходят по всему центру города.
По традиции участники процессии проходят по всему центру города.
© photo: Sputnik / Stringer
Шествие по случаю Дня святости семьи и уважения к родителям в столице.
Шествие по случаю Дня святости семьи и уважения к родителям в столице.
© photo: Sputnik / Stringer
Завершается шествие у кафедрального собора Святой Троицы – Самеба.
Завершается шествие у кафедрального собора Святой Троицы – Самеба.
© photo: Sputnik / Stringer
Здесь, в соборе Святой Троицы, Самеба, прошло церковное богослужение, приуроченное к этому дню.
Здесь, в соборе Святой Троицы, Самеба, прошло церковное богослужение, приуроченное к этому дню.