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Американист о визите Путина в Китай, американской угрозе для Пекина и роли Грузии для США
Американист о визите Путина в Китай, американской угрозе для Пекина и роли Грузии для США
Sputnik Грузия
Чем важен визит Владимира Путина в Китай? В каких сферах Россия и Китай наиболее активно наращивают сотрудничество? 18.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-18T15:30+0400
2024-05-18T15:30+0400
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Как США смотрят на отношения Москвы и Пекина и почему продолжают способствовать их сближению? Зачем США хочет дестабилизировать Грузию? Как вокруг Китая и России создается пояс нестабильности? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог-американист Малек Дудаков.
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мультимедиа, видео, в мире, китай, сша, пекин, грузия, видео
мультимедиа, видео, в мире, китай, сша, пекин, грузия, видео
Американист о визите Путина в Китай, американской угрозе для Пекина и роли Грузии для США
15:30 18.05.2024 (обновлено: 09:31 19.05.2024)
Чем важен визит Владимира Путина в Китай? В каких сферах Россия и Китай наиболее активно наращивают сотрудничество?
Как США смотрят на отношения Москвы и Пекина и почему продолжают способствовать их сближению? Зачем США хочет дестабилизировать Грузию? Как вокруг Китая и России создается пояс нестабильности?
Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог-американист Малек Дудаков.