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Американист о визите Путина в Китай, американской угрозе для Пекина и роли Грузии для США

Американист о визите Путина в Китай, американской угрозе для Пекина и роли Грузии для США

Sputnik Грузия

Чем важен визит Владимира Путина в Китай? В каких сферах Россия и Китай наиболее активно наращивают сотрудничество? 18.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-18T15:30+0400

2024-05-18T15:30+0400

2024-05-19T09:31+0400

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Как США смотрят на отношения Москвы и Пекина и почему продолжают способствовать их сближению? Зачем США хочет дестабилизировать Грузию? Как вокруг Китая и России создается пояс нестабильности? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог-американист Малек Дудаков.

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Sputnik Грузия

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