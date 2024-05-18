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Брат жестоко убил сестру из-за развода: прокуратура Грузии о деталях жестокого убийства
Брат жестоко убил сестру из-за развода: прокуратура Грузии о деталях жестокого убийства
Sputnik Грузия
Мужчине грозит от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение 18.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-18T16:16+0400
2024-05-18T16:16+0400
2024-05-18T16:16+0400
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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение жителю района Гардабани (регион Квемо Картли) в убийстве при отягчающих обстоятельствах своей родной сестры. Из-за этого, по версии следствия, обвиняемый 16 мая сначала на автомобиле сбил свою сестру, а после нанес ей множественные ножевые ранения. Женщина скончалась на месте от полученных ран, а сам обвиняемый сбежал с места преступления. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в убийстве, по горячим следам. В качестве вещественного доказательства полицейские изъяли орудие преступления (нож).Мужчине грозит от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение за умышленное убийство члена семьи, совершенное на основании мотива ненависти по гендерному признаку с особой жестокостью. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, гардабани, квемо картли, новости, преступность в грузии, убийство
происшествия, грузия, гардабани, квемо картли, новости, преступность в грузии, убийство
Брат жестоко убил сестру из-за развода: прокуратура Грузии о деталях жестокого убийства
Мужчине грозит от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение жителю района Гардабани (регион Квемо Картли) в убийстве при отягчающих обстоятельствах своей родной сестры.
Следствие установило, что обвиняемый (2001 года рождения) ограничивал сестру (1995 года рождения) в принятии решений по поводу личной жизни и считал порочащим его честь развод сестры.
Из-за этого, по версии следствия, обвиняемый 16 мая сначала на автомобиле сбил свою сестру, а после нанес ей множественные ножевые ранения. Женщина скончалась на месте от полученных ран, а сам обвиняемый сбежал с места преступления.
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в убийстве, по горячим следам. В качестве вещественного доказательства полицейские изъяли орудие преступления (нож).
Мужчине грозит от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение за умышленное убийство члена семьи, совершенное на основании мотива ненависти по гендерному признаку с особой жестокостью.