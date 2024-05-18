https://sputnik-georgia.ru/20240518/den-nezavisimosti-gruzii-budet-otprazdnovan--mid-gruzii-presek-paniku-287981925.html

День независимости Грузии будет отпразднован – МИД Грузии пресек панику

День независимости Грузии будет отпразднован – МИД Грузии пресек панику

Sputnik Грузия

На празднование Дня независимости Грузии правительство потратит около 2 миллионов долларов 18.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-18T11:55+0400

2024-05-18T11:55+0400

2024-05-18T11:55+0400

день независимости грузии

грузия

политика

новости

тбилиси

ноэ жордания

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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Дипломатические представительства Грузии за рубежом проведут приемы в честь Дня независимости в удобное им время, говорится в заявлении МИД Грузии. День независимости Грузии отмечается 26 мая. Оппозиционные телеканалы распространили информацию о том, что в этом году якобы празднование главного национального праздника Грузии в дипмиссиях будет отложено. По данным внешнеполитического ведомства, около 30 посольств из более чем 70 дипмиссий планируют провести приемы во второй половине мая/начале июня, кто-то – в середине июня, кто-то – даже в конце июня. Празднование Дня независимости 26 мая приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года. Известно, что правительство Грузии выделит 5,3 млн лари (около 2 млн долларов) на проведение мероприятий в рамках празднования Дня независимости. Основная часть мероприятий в этот день обычно проходит на площади Свободы и на проспекте Руставели в Тбилиси. Организовываются различные концерты и театральные шоу не только в столице, но и регионах. С утра на площади Свободы проходит торжественная церемония принесения присяги. Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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