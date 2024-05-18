https://sputnik-georgia.ru/20240518/kitay-planiruet-otkryt-avtorynok-v-gruzii-287979037.html

Китай планирует открыть авторынок в Грузии

Китай планирует открыть авторынок в Грузии

Sputnik Грузия

Возможно, рынок будет расположен в Кутаиси, заявил посол 18.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-18T15:15+0400

2024-05-18T15:15+0400

2024-05-18T15:15+0400

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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Китай планирует открыть рынок автомобилей китайского производства в Грузии, заявил посол Китая в стране Чжой Цзян журналистам. По информации посла, много китайских компаний заинтересовано инвестициями в Грузию. Дипломат затруднился назвать точную дату открытия авторынка, но предположил, что это произойдет в текущем году. Отношения Грузии с Китаем Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. Соглашение о свободной торговле между странами вступило в силу в январе 2018 года. Китай входит в пятерку крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот между странами в 2023 году составил более 1,6 миллиарда долларов, на 12% меньше по сравнению с 2022 годом. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. Кроме того, с 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. В 2023 году Грузию посетили 48 304 гостя из Китая, что на 55% больше, чем в 2022 году. В 2023 году China Southern Airlines перевезла в Грузию 31 258 пассажиров. Граждане Грузии смогут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней. Посол КНР 29 апреля официально вручил грузинской стороне соответствующую ноту. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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