https://sputnik-georgia.ru/20240518/popytka-poseyat-paniku-glava-minekonomiki-gruzii-o-tom-chto-proiskhodit-s-kursom-lari-287983838.html

"Попытка посеять панику": глава Минэкономики Грузии о том, что происходит с курсом лари

"Попытка посеять панику": глава Минэкономики Грузии о том, что происходит с курсом лари

Sputnik Грузия

За последние дни курс лари по отношению к доллару обесценился с 2,6797 GEL/$1 до 2,7323 GEL/$ 18.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-18T17:17+0400

2024-05-18T17:17+0400

2024-05-18T17:17+0400

колебание курса лари

курс лари к доллару на сегодня в грузии

грузия

экономика

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леван давиташвили

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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Оппозиция сеет панику, и это отражается в том числе на курсе лари, заявил министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили. За последнюю неделю курс лари по отношению к доллару обесценился с 2,6797 GEL/$1 до 2,7323 GEL/$. Национальный банк Грузии продал на аукционе 60 миллионов долларов для стабилизации курса лари с целью предоставления банкам дополнительной ликвидности.При этом министр отметил, что объективных оснований для каких-либо негативных последствий для экономики Грузии нет. "Мы увидели, что курс лари начал стабилизироваться. Поэтому очевидно, что в любом случае нам следует сохранять спокойствие и смотреть на события объективно", – сказал Давиташвили. Нацбанк отмечает, что колебания на рынке не связаны с фундаментальными макроэкономическими факторами. По данным Нацбанка, внешние поступления стабильны, а дефицит счета находится на историческом минимуме при высоком росте экономики и инфляции ниже целевого уровня в 3%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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колебание курса лари, курс лари к доллару на сегодня в грузии, грузия, экономика, новости, леван давиташвили