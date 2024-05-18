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"Попытка посеять панику": глава Минэкономики Грузии о том, что происходит с курсом лари
"Попытка посеять панику": глава Минэкономики Грузии о том, что происходит с курсом лари
Sputnik Грузия
За последние дни курс лари по отношению к доллару обесценился с 2,6797 GEL/$1 до 2,7323 GEL/$ 18.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-18T17:17+0400
2024-05-18T17:17+0400
2024-05-18T17:17+0400
колебание курса лари
курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Оппозиция сеет панику, и это отражается в том числе на курсе лари, заявил министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили. За последнюю неделю курс лари по отношению к доллару обесценился с 2,6797 GEL/$1 до 2,7323 GEL/$. Национальный банк Грузии продал на аукционе 60 миллионов долларов для стабилизации курса лари с целью предоставления банкам дополнительной ликвидности.При этом министр отметил, что объективных оснований для каких-либо негативных последствий для экономики Грузии нет. "Мы увидели, что курс лари начал стабилизироваться. Поэтому очевидно, что в любом случае нам следует сохранять спокойствие и смотреть на события объективно", – сказал Давиташвили. Нацбанк отмечает, что колебания на рынке не связаны с фундаментальными макроэкономическими факторами. По данным Нацбанка, внешние поступления стабильны, а дефицит счета находится на историческом минимуме при высоком росте экономики и инфляции ниже целевого уровня в 3%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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колебание курса лари, курс лари к доллару на сегодня в грузии, грузия, экономика, новости, леван давиташвили
колебание курса лари, курс лари к доллару на сегодня в грузии, грузия, экономика, новости, леван давиташвили
"Попытка посеять панику": глава Минэкономики Грузии о том, что происходит с курсом лари
За последние дни курс лари по отношению к доллару обесценился с 2,6797 GEL/$1 до 2,7323 GEL/$
ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Оппозиция сеет панику, и это отражается в том числе на курсе лари, заявил министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили.
За последнюю неделю курс лари по отношению к доллару обесценился с 2,6797 GEL/$1 до 2,7323 GEL/$. Национальный банк Грузии продал на аукционе 60 миллионов долларов для стабилизации курса лари с целью предоставления банкам дополнительной ликвидности.
"В последние дни мы видим, какая целенаправленная атака идет на экономику Грузии. Звучат заявления о том, что экономике будет нанесен вред, что она рухнет, курс лари обесценится. Также звучат призывы к населению забрать свои вклады и т. д. Поэтому без преувеличения могу прямо заявить: попытка посеять панику, которую мы слышим в последние дни от многих политиков, это явное предательство страны и собственного народа", – сказал Давиташвили.
При этом министр отметил, что объективных оснований для каких-либо негативных последствий для экономики Грузии нет.
"Мы увидели, что курс лари начал стабилизироваться. Поэтому очевидно, что в любом случае нам следует сохранять спокойствие и смотреть на события объективно", – сказал Давиташвили.
После резкого падения лари до 2, 7596 GEL/$1, в пятницу курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0011 лари по отношению к доллару и составил 2,7585 GEL/$1. Этот курс сохраняется и на выходные.
Нацбанк отмечает, что колебания на рынке не связаны с фундаментальными макроэкономическими факторами. По данным Нацбанка, внешние поступления стабильны, а дефицит счета находится на историческом минимуме при высоком росте экономики и инфляции ниже целевого уровня в 3%.