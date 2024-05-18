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https://sputnik-georgia.ru/20240518/vneshnyaya-torgovlya-gruzii-rezko-snizilas-no-eto-nenadolgo--pozitivnyy-prognoz-ekspertov-287979203.html
Внешняя торговля Грузии резко снизилась, но это ненадолго – позитивный прогноз экспертов
Внешняя торговля Грузии резко снизилась, но это ненадолго – позитивный прогноз экспертов
Sputnik Грузия
Экспорт товаров из Грузии начнет расти уже с осени, когда из страны станут активно вывозить местную сельскохозяйственную продукцию, считает эксперт 18.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-18T09:01+0400
2024-05-18T09:07+0400
экономика
грузия
новости
ника шенгелия
иосиф арчвадзе
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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Снижение внешнеторгового оборота Грузии с начала 2024 года является временным явлением и в текущем году он все же превысит прошлогодние показатели, считают грузинские эксперты. Согласно данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", внешнеторговый оборот Грузии в январе-апреле 2024 года составил почти 6,6 миллиарда долларов, что на 2,7% меньше, нежели было за аналогичный период 2023 года. При этом экспорт упал на 10,1%, а импорт вырос лишь на 0,3%, в то время как по данным за январь-март он еще был в минусе и составлял -5,3%. "Думаю к концу года у нас будет рост внешнеторгового оборота, потому что экономика растет, импорт тоже перешел к росту. А импорт обеспечивает не только реэкспорт, но и внутреннее потребление, тогда как для внутреннего потребления импорт является не только средством увеличения личного потребления, но и показателем для роста сырья и материалов промежуточных продуктов для наращивания местного производства – как для внутреннего потребления, так и для дальнейшего экспорта уже местной продукции", – заявил эксперт по экономическим вопросам Сосо Арчвадзе Sputnik Грузия. Причиной снижения грузинского внешнеторгового оборота Арчвадзе считает падение мировых цен на определенную часть экспортной продукции Грузии, включая медь, ферросплавы и азотные удобрения. Что касается небольшого, но все же роста импорта, эксперт называет это естественным процессом. По словам вице-президента Центра международного прогнозирования и исследований Ники Шенгелия, экспорт товаров из Грузии начнет расти уже с осени, когда из страны станут активно вывозить местную сельскохозяйственную продукцию. "Экспорт в основном был в Россию, и, наверно, в России уже решили вопрос ввоза продукции, поэтому неудивительно, что экспорт снизился. Но экспорт вновь вырастет в сентябре-ноябре, когда начнут активно вывозить грузинскую сельхозпродукцию", – заявил Шенгелия в беседе со Sputnik Грузия. В свою очередь, снижение показателей внешнеторгового оборота Грузии экономист инвестиционной компании Galt&amp;Taggart Лаша Кавтарадзе связал с высокими показателями внешней торговли в 2023 году. Аналитик полагает, что снижение импорта автомобилей окажет влияние на показатели экспорта в ближайшие месяцы. "В марте снижение импорта было вызвано автомобилями, что, как мы думаем, окажет незначительное влияние на экспорт автомобилей в ближайшие месяцы. Сейчас экспортируется остаток автомобилей, но, поскольку сегодня мы наблюдаем замедление в импорте, это может отразиться на экспорте в следующем периоде", – отметил эксперт. В первом квартале 2024 года Грузия экспортировала легковые автомобили на сумму $443,8 млн, на 7,8% больше, чем в январе-марте 2023 года. Импорт сократился на 31,3% и составил $486,6 млн. Внешнеторговый оборот Грузии в 2023 году вырос на 12,5% по сравнению с 2022 годом и составил $21,5 млрд (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму около $6,1 млрд – почти на 9,1% больше по сравнению с 2022 годом. За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму в размере $15,4 млрд, что на 14% больше, чем в 2022 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, ника шенгелия, иосиф арчвадзе
экономика, грузия, новости, ника шенгелия, иосиф арчвадзе

Внешняя торговля Грузии резко снизилась, но это ненадолго – позитивный прогноз экспертов

09:01 18.05.2024 (обновлено: 09:07 18.05.2024)
© photo: Sputnik / StringerГрузовые и торговые суда в Батумском морском порту
Грузовые и торговые суда в Батумском морском порту - Sputnik Грузия, 1920, 18.05.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Экспорт товаров из Грузии начнет расти уже с осени, когда из страны станут активно вывозить местную сельскохозяйственную продукцию, считает эксперт
ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Снижение внешнеторгового оборота Грузии с начала 2024 года является временным явлением и в текущем году он все же превысит прошлогодние показатели, считают грузинские эксперты.
Согласно данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", внешнеторговый оборот Грузии в январе-апреле 2024 года составил почти 6,6 миллиарда долларов, что на 2,7% меньше, нежели было за аналогичный период 2023 года. При этом экспорт упал на 10,1%, а импорт вырос лишь на 0,3%, в то время как по данным за январь-март он еще был в минусе и составлял -5,3%.
"Думаю к концу года у нас будет рост внешнеторгового оборота, потому что экономика растет, импорт тоже перешел к росту. А импорт обеспечивает не только реэкспорт, но и внутреннее потребление, тогда как для внутреннего потребления импорт является не только средством увеличения личного потребления, но и показателем для роста сырья и материалов промежуточных продуктов для наращивания местного производства – как для внутреннего потребления, так и для дальнейшего экспорта уже местной продукции", – заявил эксперт по экономическим вопросам Сосо Арчвадзе Sputnik Грузия.
Внешнеторговый оборот Грузии за январь-апрель 2024 года

Показатель

Объем, млн долларов

Рост, %

Экспорт

1 763,8

-10,1

Импорт

4 799,8

0,3

Всего

6 563,7

-2,7

Причиной снижения грузинского внешнеторгового оборота Арчвадзе считает падение мировых цен на определенную часть экспортной продукции Грузии, включая медь, ферросплавы и азотные удобрения.
Что касается небольшого, но все же роста импорта, эксперт называет это естественным процессом.

"Потому что растет ВВП Грузии, растет доход населения, и притом рост импорта является оборотной стороной того состояния, когда растет спрос населения и компаний Грузии на импортную продукцию. То есть из-за того, что растут спрос и покупательная способность, импорт идет в соответствующем направлении и обеспечивает удовлетворение растущего спроса на продукцию, в том числе и на сельскохозяйственную, и продовольственную, и на прочую", – сказал он.

По словам вице-президента Центра международного прогнозирования и исследований Ники Шенгелия, экспорт товаров из Грузии начнет расти уже с осени, когда из страны станут активно вывозить местную сельскохозяйственную продукцию.
"Экспорт в основном был в Россию, и, наверно, в России уже решили вопрос ввоза продукции, поэтому неудивительно, что экспорт снизился. Но экспорт вновь вырастет в сентябре-ноябре, когда начнут активно вывозить грузинскую сельхозпродукцию", – заявил Шенгелия в беседе со Sputnik Грузия.
В свою очередь, снижение показателей внешнеторгового оборота Грузии экономист инвестиционной компании Galt&Taggart Лаша Кавтарадзе связал с высокими показателями внешней торговли в 2023 году.
"В марте у нас было снижение как экспорта, так и импорта, и это объясняется главным образом тем, что база была высокой в аналогичный период прошлого года. Однако, если посмотреть на объемы в номинальном выражении, показатели вполне высокие", – заявил Кавтарадзе в эфире медиаплатформы BMG.
Аналитик полагает, что снижение импорта автомобилей окажет влияние на показатели экспорта в ближайшие месяцы.
"В марте снижение импорта было вызвано автомобилями, что, как мы думаем, окажет незначительное влияние на экспорт автомобилей в ближайшие месяцы. Сейчас экспортируется остаток автомобилей, но, поскольку сегодня мы наблюдаем замедление в импорте, это может отразиться на экспорте в следующем периоде", – отметил эксперт.
В первом квартале 2024 года Грузия экспортировала легковые автомобили на сумму $443,8 млн, на 7,8% больше, чем в январе-марте 2023 года. Импорт сократился на 31,3% и составил $486,6 млн.
Внешнеторговый оборот Грузии в 2023 году вырос на 12,5% по сравнению с 2022 годом и составил $21,5 млрд (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму около $6,1 млрд – почти на 9,1% больше по сравнению с 2022 годом.
За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму в размере $15,4 млрд, что на 14% больше, чем в 2022 году.
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