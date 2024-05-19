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Трамп рекламирует фастфуд и собака Месси на красной дорожке в Каннах - смешные фото
Трамп рекламирует фастфуд и собака Месси на красной дорожке в Каннах - смешные фото
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 19.05.2024, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире

Трамп рекламирует фастфуд и собака Месси на красной дорожке в Каннах - смешные фото

09:53 19.05.2024 (обновлено: 09:32 21.05.2024)
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Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© AP Photo / Andreea Alexandru/Invision

Собака Месси позирует фотографам на церемонии открытия Каннского кинофестиваля.

Собака Месси позирует фотографам на церемонии открытия Каннского кинофестиваля. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Andreea Alexandru/Invision

Собака Месси позирует фотографам на церемонии открытия Каннского кинофестиваля.

© photo: Sputnik / Ilya Naymushin / Перейти в фотобанк

Участник соревнований по бодибилдингу готовится к выступлению в рамках международного мультиспортивного фестиваля неолимпийских атлетических и силовых видов спорта Siberian Power Show.

Участник соревнований по бодибилдингу готовится к выступлению в рамках международного мультиспортивного фестиваля неолимпийских атлетических и силовых видов спорта Siberian Power Show. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Ilya Naymushin
/
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Участник соревнований по бодибилдингу готовится к выступлению в рамках международного мультиспортивного фестиваля неолимпийских атлетических и силовых видов спорта Siberian Power Show.

© AFP 2024 / Jade Gao

Люди отдыхают на одной из улицу Пекина.

Люди отдыхают на одной из улицу Пекина. - Sputnik Грузия
3/12
© AFP 2024 / Jade Gao

Люди отдыхают на одной из улицу Пекина.

© photo: Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанк

Выставка военной техники в ландшафтном парке "Остров Мечты" в Москве.

Выставка военной техники в ландшафтном парке &quot;Остров Мечты&quot; в Москве. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
/
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Выставка военной техники в ландшафтном парке "Остров Мечты" в Москве.

© AP Photo / Vadim Ghirda

Плакат с изображением бывшего президента США Дональда Трампа в окне закрытого ресторана быстрого питания в Бухаресте.

Плакат с изображением бывшего президента США Дональда Трампа в окне закрытого ресторана быстрого питания в Бухаресте. - Sputnik Грузия
5/12
© AP Photo / Vadim Ghirda

Плакат с изображением бывшего президента США Дональда Трампа в окне закрытого ресторана быстрого питания в Бухаресте.

© AFP 2024 / Ludovic Marin

Полицейская собака, специализирующаяся на поиске взрывчатых веществ, осматривает робота-собаку Boston Dynamics.

Полицейская собака, специализирующаяся на поиске взрывчатых веществ, осматривает робота-собаку Boston Dynamics. - Sputnik Грузия
6/12
© AFP 2024 / Ludovic Marin

Полицейская собака, специализирующаяся на поиске взрывчатых веществ, осматривает робота-собаку Boston Dynamics.

© AP Photo / Alessandra Tarantino

Теннисист Александр Зверев на теннисном турнире Italian Open в Риме.

Теннисист Александр Зверев на теннисном турнире Italian Open в Риме. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Alessandra Tarantino

Теннисист Александр Зверев на теннисном турнире Italian Open в Риме.

© AP Photo / Martin Meissner

Йост Кляйн из Нидерландов исполняет песню Europapa во время генеральной репетиции второго полуфинала конкурса песни "Евровидение" в Мальме.

Йост Кляйн из Нидерландов исполняет песню Europapa во время генеральной репетиции второго полуфинала конкурса песни &quot;Евровидение&quot; в Мальме. - Sputnik Грузия
8/12
© AP Photo / Martin Meissner

Йост Кляйн из Нидерландов исполняет песню Europapa во время генеральной репетиции второго полуфинала конкурса песни "Евровидение" в Мальме.

© AP Photo / Abdel Kareem Hana

Палестинцы моют стадо овец в Средиземном море на пляже в Дейр-эль-Балахе, сектор Газа.

Палестинцы моют стадо овец в Средиземном море на пляже в Дейр-эль-Балахе, сектор Газа. - Sputnik Грузия
9/12
© AP Photo / Abdel Kareem Hana

Палестинцы моют стадо овец в Средиземном море на пляже в Дейр-эль-Балахе, сектор Газа.

© AP Photo / Matthias Schrader

Участники чемпионата Германии реслинга на пальцах в Бернбойрене.

Участники чемпионата Германии реслинга на пальцах в Бернбойрене. - Sputnik Грузия
10/12
© AP Photo / Matthias Schrader

Участники чемпионата Германии реслинга на пальцах в Бернбойрене.

© AP Photo / Julia Nikhinson

Собака участвует в соревнованиях по прыжкам в воду во время выставки собак Вестминстерского кинологического клуба в Нью-Йорке.

Собака участвует в соревнованиях по прыжкам в воду во время выставки собак Вестминстерского кинологического клуба в Нью-Йорке. - Sputnik Грузия
11/12
© AP Photo / Julia Nikhinson

Собака участвует в соревнованиях по прыжкам в воду во время выставки собак Вестминстерского кинологического клуба в Нью-Йорке.

© AP Photo / Matt Rourke

Предвыборный митинг в поддержку кандидата в президенты от республиканской партии, бывшего президента Дональда Трампа в Нью-Джерси.

Предвыборный митинг в поддержку кандидата в президенты от республиканской партии, бывшего президента Дональда Трампа в Нью-Джерси. - Sputnik Грузия
12/12
© AP Photo / Matt Rourke

Предвыборный митинг в поддержку кандидата в президенты от республиканской партии, бывшего президента Дональда Трампа в Нью-Джерси.

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