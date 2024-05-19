Трамп рекламирует фастфуд и собака Месси на красной дорожке в Каннах - смешные фото

Собака Месси позирует фотографам на церемонии открытия Каннского кинофестиваля.
Собака Месси позирует фотографам на церемонии открытия Каннского кинофестиваля.
Участник соревнований по бодибилдингу готовится к выступлению в рамках международного мультиспортивного фестиваля неолимпийских атлетических и силовых видов спорта Siberian Power Show.
Участник соревнований по бодибилдингу готовится к выступлению в рамках международного мультиспортивного фестиваля неолимпийских атлетических и силовых видов спорта Siberian Power Show.
Люди отдыхают на одной из улицу Пекина.
Люди отдыхают на одной из улицу Пекина.
Выставка военной техники в ландшафтном парке "Остров Мечты" в Москве.
Выставка военной техники в ландшафтном парке "Остров Мечты" в Москве.
Плакат с изображением бывшего президента США Дональда Трампа в окне закрытого ресторана быстрого питания в Бухаресте.
Плакат с изображением бывшего президента США Дональда Трампа в окне закрытого ресторана быстрого питания в Бухаресте.
Полицейская собака, специализирующаяся на поиске взрывчатых веществ, осматривает робота-собаку Boston Dynamics.
Полицейская собака, специализирующаяся на поиске взрывчатых веществ, осматривает робота-собаку Boston Dynamics.
Теннисист Александр Зверев на теннисном турнире Italian Open в Риме.
Теннисист Александр Зверев на теннисном турнире Italian Open в Риме.
Йост Кляйн из Нидерландов исполняет песню Europapa во время генеральной репетиции второго полуфинала конкурса песни "Евровидение" в Мальме.
Йост Кляйн из Нидерландов исполняет песню Europapa во время генеральной репетиции второго полуфинала конкурса песни "Евровидение" в Мальме.
Палестинцы моют стадо овец в Средиземном море на пляже в Дейр-эль-Балахе, сектор Газа.
Палестинцы моют стадо овец в Средиземном море на пляже в Дейр-эль-Балахе, сектор Газа.
Участники чемпионата Германии реслинга на пальцах в Бернбойрене.
Участники чемпионата Германии реслинга на пальцах в Бернбойрене.
Собака участвует в соревнованиях по прыжкам в воду во время выставки собак Вестминстерского кинологического клуба в Нью-Йорке.
Собака участвует в соревнованиях по прыжкам в воду во время выставки собак Вестминстерского кинологического клуба в Нью-Йорке.
Предвыборный митинг в поддержку кандидата в президенты от республиканской партии, бывшего президента Дональда Трампа в Нью-Джерси.
Предвыборный митинг в поддержку кандидата в президенты от республиканской партии, бывшего президента Дональда Трампа в Нью-Джерси.