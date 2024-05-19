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"Поезд ушел": Запад безнадежно опаздывает

"Поезд ушел": Запад безнадежно опаздывает

Sputnik Грузия

Перспективы так называемой мирной конференции по Украине, которая должна состояться 15-16 июня в Швейцарии, становятся все более грустными для ее организаторов... 19.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-19T19:54+0400

2024-05-19T19:54+0400

2024-05-19T19:54+0400

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Белый дом сообщил, что участие в ней Джо Байдена пока не запланировано. Заявление последовало после того, как о своем отказе присутствовать на мероприятии сообщили президенты ЮАР и Бразилии, а Владимир Путин в ходе визита в Китай едко прокомментировал грядущее событие, пишет колумнист РИА Новости.Полбеды, что Запад продолжает попытки вести "мирные переговоры" без участия России, к данному абсурду мир уже почти привык. Российский президент акцентировал даже более интересный теперь момент: полномочия украинского президента истекают завтра, 20 мая, — дальше его легитимность как минимум сомнительна. А на конференции планируется обсуждать пресловутую "формулу Зеленского". Таким образом, в Швейцарии и сам Зеленский как представитель Украины, и его "формула" будут представлять собой карету, которая то ли уже превратилась в тыкву, то ли еще не совсем, но в любую секунду может. О чем вообще можно разговаривать в таких условиях?Однако эти неостанавливающиеся усилия высвечивают системную проблему Запада, которая самым непосредственным образом влияет на потерю им глобального доминирования: он утратил лидерские позиции, перестал определять направления движения и формировать тенденции. При этом он вроде пытается действовать как раньше, но раз за разом не успевает и в результате вынужден реагировать на чужие решения и действия, причем в своей реакции тоже запаздывает, ошибается и оказывается неэффективен.Собственно, короткая история "мирного переговорного процесса по Украине" может служить прекрасной иллюстрацией данной проблемы.Теоретически ведь замысел был прямо-таки иезуитский в своей хитроумности. Правда, оказалось, как в пословице: "Гладко было на бумаге, да нарвались на овраги". Изначально Запад сделал ставку на полный и тотальный разгром России. На поле боя его должны были нанести ВСУ при всемерной поддержке НАТО, а для ускорения экономического краха нашей страны требовалось содействие незападных стран, которые с начала конфликта уклонялись от навязываемой им антироссийской позиции. А то, что такой "переговорный" процесс Запад запустил сильно заранее и без России, помимо всего прочего, выполняло функцию психологического давления и на нашу страну, и на мир в целом.Именно поэтому самая первая "мирная" конференция в Копенгагене в июне прошлого года состоялась практически одновременно с началом "контрнаступа", на который Западом реально возлагались колоссальные надежды. И надо отдать должное странам Юга, которые тогда — в момент огромного давления на них — в большинстве своем заняли трезвую и взвешенную позицию: вы сначала русских-то победите, а уже потом поговорим об условиях их капитуляции. Со следующими тремя встречами — в августе в саудовской Джидде, в октябре на Мальте и январе в Давосе — все оказалось проще, потому что практически всем (кроме самого Запада) стало ясно, что данный план провалился. Довольно много стран участвовало в мероприятиях, но заканчивались они вполне закономерно ничем. А сформировать антироссийский фронт тем более не получилось.Однако факт, что Штаты и Европа еще полгода с саммита в Копенгагене продолжали жать на эту кнопку, хотя уже в Джидде стало окончательно ясно, что она не работает и не заработает, а вся ситуация развивается не в пользу Украины, очень хорошо показывает, насколько медленная в западном истеблишменте система обратной связи и принятия решений.Тем не менее к началу нынешнего года она наконец сработала. В январе (через несколько дней после встречи в Давосе) президент Швейцарии анонсировала проведение мирной конференции и тогда же первой из западных лидеров признала, что в конечном счете без России никакие реальные переговоры просто невозможны.Последующие недели и месяцы можно было наблюдать, как Запад трансформировал свой подход к разрешению украинского конфликта и к России. Самое интересное, что в основу нового подхода легло представление о позиционном тупике на фронте. В первые месяцы текущего года в зоне боевых действий сложилась ситуация, которую западные эксперты и официальные лица интерпретировали как невозможность ни одной из сторон радикально изменить положение дел: да, русские сдержали украинское контрнаступление, но у них самих нет сил и возможностей взломать оборону ВСУ, так что нынешняя линия боевого соприкосновения может сохраняться практически неизменной годами. Из этого делался вывод, что Москва оказалась на Украине в столь же тупиковой ситуации, как и Запад, и, соответственно, заинтересована в переговорах, чтобы найти приемлемый выход. А это создает возможность переиграть ее на переговорах.Именно на таких основаниях все это время готовилась конференция в Швейцарии, чтобы — пока еще без России — продавить к подчинению Глобальный Юг, а потом уже совместными усилиями навалиться на Москву.Однако к настоящему моменту, то есть спустя какие-то два-три месяца, уже всем очевидно, что Запад вновь ошибся, сделал неверную ставку и катастрофически опаздывает в своей реакции: оборона ВСУ трещит по швам по всей линии фронта, Россия активизировала действия на Харьковском направлении, а у Москвы нет вообще никаких резонов и интереса идти на потенциально невыгодные для нее переговоры (о чем также прямо заявил Путин в Китае). Плюс, судя по всему, когда была задумана и назначена на лето конференция в Швейцарии, никому из организаторов в голову не пришло, что к тому моменту законные полномочия Зеленского истекут, его новый статус окажется крайне туманен, а его подпись под любым документом не будет стоить и ломаного гроша. Ну или данное соображение было сочтено совершенно незначительным, чтобы его учитывать в раскладах.Зато ничего удивительного, что все эти обстоятельства и соображения принимаются во внимание и учитываются всем остальным миром. Который видит в происходящем не только неудачи Запада в войне против России, но и его общую катастрофическую деградацию.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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