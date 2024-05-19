https://sputnik-georgia.ru/20240519/gruziya-pervoy-v-regiona-primet-den-turizma-vsemirnoy-turisticheskoy-organizatsii-287993439.html

Грузия первой в регионе примет День туризма Всемирной туристической организации

Грузия первой в регионе примет День туризма Всемирной туристической организации

Sputnik Грузия

Текущий год является лучшим годом для туризма и авиационной отрасли с точки зрения доходов, заявила замминистра 19.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-19T11:36+0400

2024-05-19T11:36+0400

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грузия

туризм

экономика

новости

мариам квривишвили

всемирная туристская организация

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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Впервые в регионе Грузия примет День туризма Всемирной туристической организации ООН в сентябре этого года, что станет прекрасной возможностью достойно представить страну в мире, заявила заместитель министра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили в эфире телекомпании "Имеди". Ежегодно 27 сентября в мире отмечают Всемирный день туризма (World Tourism Day). Тема праздника меняется ежегодно и посвящена одной из актуальных проблем мирового туризма. В 2023 году темой Всемирного дня туризма стал "Туризм и зеленые инвестиции". Грузию посетит ряд международных журналистов, высокопоставленная делегация, инвесторы. По ее словам, недавно в Грузии прошло еще одно важнейшее мероприятие – ежегодное собрание Азиатского банка развития. "Если есть страна, которая накопила наибольший опыт в правильном управлении кризисами, то это наша команда и наш частный сектор. Среди них очень хорошим примером является то, что в нашей стране состоялось важнейшее мероприятие Азиатского банка развития, которое прошло в столице с большим достоинством", – подчеркнула Квривишвили. По словам замминистра, мероприятие проходило на фоне протестов против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", которые продолжаются с 15 апреля, что нормально для демократического государства. По ее словам, туризм необходимо оценивать по цифрам и результатам, которых страна достигла в результате предпринятых правильных шагов.Как отметила Квривишвили, текущий год является лучшим годом для туризма и авиационной отрасли с точки зрения доходов. "Наша страна получила самый высокий доход в первом квартале, и он превысил 800 миллионов долларов. Это означает, что мы не только полностью сравнялись с допандемической ситуацией, но и восстановились, превысили ее на 40%", – подчеркнула замминистра. В первом квартале Грузия также приняла более 1,3 миллиона международных путешественников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, туризм, экономика, новости, мариам квривишвили, всемирная туристская организация