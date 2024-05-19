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Грузия первой в регионе примет День туризма Всемирной туристической организации
Грузия первой в регионе примет День туризма Всемирной туристической организации
Sputnik Грузия
Текущий год является лучшим годом для туризма и авиационной отрасли с точки зрения доходов, заявила замминистра 19.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-19T11:36+0400
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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Впервые в регионе Грузия примет День туризма Всемирной туристической организации ООН в сентябре этого года, что станет прекрасной возможностью достойно представить страну в мире, заявила заместитель министра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили в эфире телекомпании "Имеди". Ежегодно 27 сентября в мире отмечают Всемирный день туризма (World Tourism Day). Тема праздника меняется ежегодно и посвящена одной из актуальных проблем мирового туризма. В 2023 году темой Всемирного дня туризма стал "Туризм и зеленые инвестиции". Грузию посетит ряд международных журналистов, высокопоставленная делегация, инвесторы. По ее словам, недавно в Грузии прошло еще одно важнейшее мероприятие – ежегодное собрание Азиатского банка развития. "Если есть страна, которая накопила наибольший опыт в правильном управлении кризисами, то это наша команда и наш частный сектор. Среди них очень хорошим примером является то, что в нашей стране состоялось важнейшее мероприятие Азиатского банка развития, которое прошло в столице с большим достоинством", – подчеркнула Квривишвили. По словам замминистра, мероприятие проходило на фоне протестов против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", которые продолжаются с 15 апреля, что нормально для демократического государства. По ее словам, туризм необходимо оценивать по цифрам и результатам, которых страна достигла в результате предпринятых правильных шагов.Как отметила Квривишвили, текущий год является лучшим годом для туризма и авиационной отрасли с точки зрения доходов. "Наша страна получила самый высокий доход в первом квартале, и он превысил 800 миллионов долларов. Это означает, что мы не только полностью сравнялись с допандемической ситуацией, но и восстановились, превысили ее на 40%", – подчеркнула замминистра. В первом квартале Грузия также приняла более 1,3 миллиона международных путешественников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, туризм, экономика, новости, мариам квривишвили, всемирная туристская организация
грузия, туризм, экономика, новости, мариам квривишвили, всемирная туристская организация
Грузия первой в регионе примет День туризма Всемирной туристической организации
11:36 19.05.2024 (обновлено: 11:42 19.05.2024)
Текущий год является лучшим годом для туризма и авиационной отрасли с точки зрения доходов, заявила замминистра
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Впервые в регионе Грузия примет День туризма Всемирной туристической организации ООН в сентябре этого года, что станет прекрасной возможностью достойно представить страну в мире, заявила заместитель министра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили в эфире телекомпании "Имеди".
Ежегодно 27 сентября в мире отмечают Всемирный день туризма (World Tourism Day). Тема праздника меняется ежегодно и посвящена одной из актуальных проблем мирового туризма. В 2023 году темой Всемирного дня туризма стал "Туризм и зеленые инвестиции".
"В сентябре у нас важное событие. Впервые в регионе, впервые в истории нашей страны Грузия примет День туризма Всемирной туристической организации ООН, и это станет важной возможностью для каждого из нас представить свою страну, потенциал туризма", – заявила Квривишвили.
Грузию посетит ряд международных журналистов, высокопоставленная делегация, инвесторы. По ее словам, недавно в Грузии прошло еще одно важнейшее мероприятие – ежегодное собрание Азиатского банка развития.
"Если есть страна, которая накопила наибольший опыт в правильном управлении кризисами, то это наша команда и наш частный сектор. Среди них очень хорошим примером является то, что в нашей стране состоялось важнейшее мероприятие Азиатского банка развития, которое прошло в столице с большим достоинством", – подчеркнула Квривишвили.
По словам замминистра, мероприятие проходило на фоне протестов против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", которые продолжаются с 15 апреля, что нормально для демократического государства.
"Наше власть, "Грузинская мечта" создала в стране такую среду, где каждый человек имеет свободу слова. Наше гостеприимство было оценено очень позитивно", – сказала Квривишвили.
По ее словам, туризм необходимо оценивать по цифрам и результатам, которых страна достигла в результате предпринятых правильных шагов.
Как отметила Квривишвили, текущий год является лучшим годом для туризма и авиационной отрасли с точки зрения доходов.
"Наша страна получила самый высокий доход в первом квартале, и он превысил 800 миллионов долларов. Это означает, что мы не только полностью сравнялись с допандемической ситуацией, но и восстановились, превысили ее на 40%", – подчеркнула замминистра.
В первом квартале Грузия также приняла более 1,3 миллиона международных путешественников.