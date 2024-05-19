Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240519/gruziya-zavoevala-pervoe-zoloto-na-chm-po-dzyudo-v-abu-dabi-287998546.html
Грузия завоевала первое золото на ЧМ по дзюдо в Абу-Даби
Грузия завоевала первое золото на ЧМ по дзюдо в Абу-Даби
Sputnik Грузия
Сардалашвили стал самым молодым чемпионом мира в истории грузинского дзюдо 19.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-19T21:17+0400
2024-05-19T21:26+0400
спорт
грузия
новости
тато григалашвили
лука майсурадзе
лаша бекаури
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/1b/276137539_0:0:3014:1696_1920x0_80_0_0_12131afe6bbdd9f04da22599e19fc290.jpg
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Двадцатилетний грузинский дзюдоист Георгий Сардалашвили ( 60 кг) завоевал первую для сборной золотую медаль на чемпионате мира в Абу- Даби. В соревнованиях в Абу-Даби принимают участие 658 дзюдоистов из 107 стран, в том числе России, которая выступает в нейтральном статусе. После чемпионата мира будет окончательно сформирован олимпийский рейтинг, согласно которому определятся участники главного спортивного события года в Париже. В финале 20-летний грузин в дополнительное время благодаря вазари одолел представителя Тайваня. В первый соревновательный день медали были разыграны в весовых категориях среди мужчин – 60 кг, а также среди женщин – 48 и 52 кг. На прошлогоднем чемпионате мира в Дохе Тато Григалашвили (81 кг) и Лука Майсурадзе (90 кг) завоевали золотые медали, Лаша Бекаури (90 кг) завоевал серебряную медаль, а Георгий Сардалашвили (60 кг) стал бронзовым призером.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/1b/276137539_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_f4b027528ae4bfac8e1e4fd99d88d502.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спорт, грузия, новости, тато григалашвили, лука майсурадзе, лаша бекаури
спорт, грузия, новости, тато григалашвили, лука майсурадзе, лаша бекаури

Грузия завоевала первое золото на ЧМ по дзюдо в Абу-Даби

21:17 19.05.2024 (обновлено: 21:26 19.05.2024)
© photo: Sputnik / StringerБольшой Шлем по дзюдо 2023 - Лаша Бекаури (золото) и Лука Майсурадзе (серебро)
Большой Шлем по дзюдо 2023 - Лаша Бекаури (золото) и Лука Майсурадзе (серебро) - Sputnik Грузия, 1920, 19.05.2024
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Сардалашвили стал самым молодым чемпионом мира в истории грузинского дзюдо
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Двадцатилетний грузинский дзюдоист Георгий Сардалашвили ( 60 кг) завоевал первую для сборной золотую медаль на чемпионате мира в Абу- Даби.
В соревнованиях в Абу-Даби принимают участие 658 дзюдоистов из 107 стран, в том числе России, которая выступает в нейтральном статусе. После чемпионата мира будет окончательно сформирован олимпийский рейтинг, согласно которому определятся участники главного спортивного события года в Париже.
В финале 20-летний грузин в дополнительное время благодаря вазари одолел представителя Тайваня.
В первый соревновательный день медали были разыграны в весовых категориях среди мужчин – 60 кг, а также среди женщин – 48 и 52 кг.
На прошлогоднем чемпионате мира в Дохе Тато Григалашвили (81 кг) и Лука Майсурадзе (90 кг) завоевали золотые медали, Лаша Бекаури (90 кг) завоевал серебряную медаль, а Георгий Сардалашвили (60 кг) стал бронзовым призером.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0