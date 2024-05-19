https://sputnik-georgia.ru/20240519/gruziya-zavoevala-pervoe-zoloto-na-chm-po-dzyudo-v-abu-dabi-287998546.html

Грузия завоевала первое золото на ЧМ по дзюдо в Абу-Даби

Грузия завоевала первое золото на ЧМ по дзюдо в Абу-Даби

Sputnik Грузия

Сардалашвили стал самым молодым чемпионом мира в истории грузинского дзюдо 19.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-19T21:17+0400

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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Двадцатилетний грузинский дзюдоист Георгий Сардалашвили ( 60 кг) завоевал первую для сборной золотую медаль на чемпионате мира в Абу- Даби. В соревнованиях в Абу-Даби принимают участие 658 дзюдоистов из 107 стран, в том числе России, которая выступает в нейтральном статусе. После чемпионата мира будет окончательно сформирован олимпийский рейтинг, согласно которому определятся участники главного спортивного события года в Париже. В финале 20-летний грузин в дополнительное время благодаря вазари одолел представителя Тайваня. В первый соревновательный день медали были разыграны в весовых категориях среди мужчин – 60 кг, а также среди женщин – 48 и 52 кг. На прошлогоднем чемпионате мира в Дохе Тато Григалашвили (81 кг) и Лука Майсурадзе (90 кг) завоевали золотые медали, Лаша Бекаури (90 кг) завоевал серебряную медаль, а Георгий Сардалашвили (60 кг) стал бронзовым призером.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, тато григалашвили, лука майсурадзе, лаша бекаури