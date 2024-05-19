https://sputnik-georgia.ru/20240519/neizvestnye-na-rassvete-ubili-odnogo-i-ranili-trekh-chelovek-zapade-gruzii-287995192.html

Неизвестные на рассвете убили одного и ранили трех человек на западе Грузии

Неизвестные на рассвете убили одного и ранили трех человек на западе Грузии

Sputnik Грузия

Нападавшим удалось скрыться, полиция ведет их поиски 19.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-19T14:44+0400

2024-05-19T14:44+0400

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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Один человек погиб и еще трое получили ранения в результате нападения неизвестных на семью, проживающую в городе Сенаки этим утром, сообщила телекомпания "Формула". Неизвестные ворвались в дом, расположенный на Горийской улице, где ранили четверых человек. Один из раненых скончался по дороге в клинику. Нападавшим удалось скрыться, полиция ведет их поиски. Мотивы преступления неизвестны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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