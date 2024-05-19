https://sputnik-georgia.ru/20240519/neizvestnye-na-rassvete-ubili-odnogo-i-ranili-trekh-chelovek-zapade-gruzii-287995192.html
Неизвестные на рассвете убили одного и ранили трех человек на западе Грузии
Неизвестные на рассвете убили одного и ранили трех человек на западе Грузии
Sputnik Грузия
Нападавшим удалось скрыться, полиция ведет их поиски 19.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-19T14:44+0400
2024-05-19T14:44+0400
2024-05-19T14:57+0400
грузия
новости
происшествия
сенаки
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/1f/283836474_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_e633a320c4a92557603fe9851e28199a.jpg
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Один человек погиб и еще трое получили ранения в результате нападения неизвестных на семью, проживающую в городе Сенаки этим утром, сообщила телекомпания "Формула". Неизвестные ворвались в дом, расположенный на Горийской улице, где ранили четверых человек. Один из раненых скончался по дороге в клинику. Нападавшим удалось скрыться, полиция ведет их поиски. Мотивы преступления неизвестны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сенаки
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/1f/283836474_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_bd507a27293ff9047facdff80bd61f0b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, сенаки
грузия, новости, происшествия, сенаки
Неизвестные на рассвете убили одного и ранили трех человек на западе Грузии
14:44 19.05.2024 (обновлено: 14:57 19.05.2024)
Нападавшим удалось скрыться, полиция ведет их поиски
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Один человек погиб и еще трое получили ранения в результате нападения неизвестных на семью, проживающую в городе Сенаки этим утром, сообщила телекомпания "Формула".
Неизвестные ворвались в дом, расположенный на Горийской улице, где ранили четверых человек. Один из раненых скончался по дороге в клинику.
Нападавшим удалось скрыться, полиция ведет их поиски.
Мотивы преступления неизвестны.