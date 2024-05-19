https://sputnik-georgia.ru/20240519/obschestvennyy-veschatel-gruzii-zapustil-sportivnyy-kanal-287996195.html
Общественный вещатель Грузии запустил спортивный канал
Общественный вещатель Грузии запустил спортивный канал
Sputnik Грузия
Впервые на телевидении планируется показать полуфинальные матчи и финальный матч чемпионата по гандболу 19.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-19T16:29+0400
2024-05-19T16:29+0400
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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Международные соревнования и местные чемпионаты по всем видам спорта теперь доступны грузинским болельщикам на телеканале "Первый канал - Спорт" Общественного вещателя Грузии, который на днях начал свою работу. С 20 мая спортивный канал предложит зрителям юношеский чемпионат Европы среди футболистов до 17 лет, а после окончания чемпионата Европы 2024 года – континентальное первенство по футболу среди юношей до 19 лет. Кроме футбола в ближайшие дни зрители смогут посмотреть профессиональный мужской теннисный турнир ATP Challenger Tour, который стартует в понедельник и продлится до 26 мая. Также впервые на телевидении планируется показать полуфинальные матчи и финальный матч чемпионата по гандболу. Первый спортивный канал доступен зрителям в телеэфире, через кабельное телевидение и на цифровой платформе первого канала. Часть эфира "Первого канала - Спорт" отдана под уникальный архив, летопись важнейших этапов и истории грузинского спорта, а также его героев. "Первый канал - Спорт" стал партнером европейской платформы EourovisionSport, которая позволяет грузинским зрителям следить за различными мультидисциплинарными европейскими видами спорта, включая чемпионаты по параспорту.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, спорт, общество, общественный вещатель грузии (овг)
грузия, новости, спорт, общество, общественный вещатель грузии (овг)
Общественный вещатель Грузии запустил спортивный канал
16:29 19.05.2024 (обновлено: 17:28 19.05.2024)
Впервые на телевидении планируется показать полуфинальные матчи и финальный матч чемпионата по гандболу
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Международные соревнования и местные чемпионаты по всем видам спорта теперь доступны грузинским болельщикам на телеканале "Первый канал - Спорт" Общественного вещателя Грузии, который на днях начал свою работу.
С 20 мая спортивный канал предложит зрителям юношеский чемпионат Европы среди футболистов до 17 лет, а после окончания чемпионата Европы 2024 года – континентальное первенство по футболу среди юношей до 19 лет.
Кроме футбола в ближайшие дни зрители смогут посмотреть профессиональный мужской теннисный турнир ATP Challenger Tour, который стартует в понедельник и продлится до 26 мая.
Также впервые на телевидении планируется показать полуфинальные матчи и финальный матч чемпионата по гандболу.
Первый спортивный канал доступен зрителям в телеэфире, через кабельное телевидение и на цифровой платформе первого канала.
Часть эфира "Первого канала - Спорт" отдана под уникальный архив, летопись важнейших этапов и истории грузинского спорта, а также его героев.
"Съемка и трансляция национальных спортивных чемпионатов имеет решающее значение для содействия развитию спорта в Грузии, что является поистине уникальным предложением с нашей стороны и содержит определенные социальные аспекты, поскольку не все виды спорта имеют дополнительные ресурсы для производства аудио- или видеозаписи и популяризации", – сказала гендиректор Первого канала Тинатин Бердзенишвили.
"Первый канал - Спорт" стал партнером европейской платформы EourovisionSport, которая позволяет грузинским зрителям следить за различными мультидисциплинарными европейскими видами спорта, включая чемпионаты по параспорту.