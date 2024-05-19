https://sputnik-georgia.ru/20240519/obschestvennyy-veschatel-gruzii-zapustil-sportivnyy-kanal-287996195.html

Общественный вещатель Грузии запустил спортивный канал

Общественный вещатель Грузии запустил спортивный канал

Sputnik Грузия

Впервые на телевидении планируется показать полуфинальные матчи и финальный матч чемпионата по гандболу 19.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-19T16:29+0400

2024-05-19T16:29+0400

2024-05-19T17:28+0400

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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Международные соревнования и местные чемпионаты по всем видам спорта теперь доступны грузинским болельщикам на телеканале "Первый канал - Спорт" Общественного вещателя Грузии, который на днях начал свою работу. С 20 мая спортивный канал предложит зрителям юношеский чемпионат Европы среди футболистов до 17 лет, а после окончания чемпионата Европы 2024 года – континентальное первенство по футболу среди юношей до 19 лет. Кроме футбола в ближайшие дни зрители смогут посмотреть профессиональный мужской теннисный турнир ATP Challenger Tour, который стартует в понедельник и продлится до 26 мая. Также впервые на телевидении планируется показать полуфинальные матчи и финальный матч чемпионата по гандболу. Первый спортивный канал доступен зрителям в телеэфире, через кабельное телевидение и на цифровой платформе первого канала. Часть эфира "Первого канала - Спорт" отдана под уникальный архив, летопись важнейших этапов и истории грузинского спорта, а также его героев. "Первый канал - Спорт" стал партнером европейской платформы EourovisionSport, которая позволяет грузинским зрителям следить за различными мультидисциплинарными европейскими видами спорта, включая чемпионаты по параспорту.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, спорт, общество, общественный вещатель грузии (овг)