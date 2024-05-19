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Один из тоннелей на трасе Восток-Запад будет функционировать в ограниченном режиме
Один из тоннелей на трасе Восток-Запад будет функционировать в ограниченном режиме
Sputnik Грузия
На время ограничений водители могут воспользоваться объездной дорогой 19.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-19T10:32+0400
2024-05-19T10:32+0400
2024-05-19T10:49+0400
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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Горийский тоннель на трассе Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, соединяющий Восточную и Западную Грузию, будет работать в особом режиме несколько дней, говорится в сообщении автомобильного департамента дорог Минрегионов Грузии. Согласно сообщению, из-за плановых профилактических работ тоннель будет закрыт для всех видов транспорта с 01:00 до 07:00 21 мая в направлении Сенаки-Тбилиси, и с 01:00 до 07:00 23 и 24 мая – в направлении Тбилиси-Сенаки. На время ограничений водители могут воспользоваться объездной дорогой. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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дороги, грузинские дороги, машины и их водители, грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог
дороги, грузинские дороги, машины и их водители, грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог
Один из тоннелей на трасе Восток-Запад будет функционировать в ограниченном режиме
10:32 19.05.2024 (обновлено: 10:49 19.05.2024)
На время ограничений водители могут воспользоваться объездной дорогой
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Горийский тоннель на трассе Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, соединяющий Восточную и Западную Грузию, будет работать в особом режиме несколько дней, говорится в сообщении автомобильного департамента дорог Минрегионов Грузии.
Согласно сообщению, из-за плановых профилактических работ тоннель будет закрыт для всех видов транспорта с 01:00 до 07:00 21 мая в направлении Сенаки-Тбилиси, и с 01:00 до 07:00 23 и 24 мая – в направлении Тбилиси-Сенаки.
На время ограничений водители могут воспользоваться объездной дорогой.