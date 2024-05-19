https://sputnik-georgia.ru/20240519/odin-iz-tonneley-na-trase-vostok-zapad-budet-funktsionirovat-v-ogranichennom-rezhime-287985052.html

Один из тоннелей на трасе Восток-Запад будет функционировать в ограниченном режиме

Один из тоннелей на трасе Восток-Запад будет функционировать в ограниченном режиме

Sputnik Грузия

На время ограничений водители могут воспользоваться объездной дорогой 19.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-19T10:32+0400

2024-05-19T10:32+0400

2024-05-19T10:49+0400

дороги

грузинские дороги, машины и их водители

грузия

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департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Горийский тоннель на трассе Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, соединяющий Восточную и Западную Грузию, будет работать в особом режиме несколько дней, говорится в сообщении автомобильного департамента дорог Минрегионов Грузии. Согласно сообщению, из-за плановых профилактических работ тоннель будет закрыт для всех видов транспорта с 01:00 до 07:00 21 мая в направлении Сенаки-Тбилиси, и с 01:00 до 07:00 23 и 24 мая – в направлении Тбилиси-Сенаки. На время ограничений водители могут воспользоваться объездной дорогой. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

дороги, грузинские дороги, машины и их водители, грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог