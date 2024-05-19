https://sputnik-georgia.ru/20240519/ostorozhno-gruzinskie-voditeli-narusheniya-na-dorogakh-287987211.html

Осторожно, грузинские водители! Нарушения на дорогах

Осторожно, грузинские водители! Нарушения на дорогах

Sputnik Грузия

Штрафы за нарушение ПДД в стране колеблются от 10 до 300 лари 19.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-19T09:01+0400

2024-05-19T09:01+0400

2024-05-19T09:01+0400

автомобили

грузия

новости

общество

грузинские дороги, машины и их водители

водители

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0d/268486575_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_cedb36d630f4cf151fca146ac259bfbe.jpg

ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Число штрафов, выписанных за нарушение правил дорожного движения в Грузии в период с 1 января по 31 марта 2024 года, составило 1,1 миллиона, говорится в материалах МВД Грузии. Штрафы за нарушение ПДД колеблются от 10 до 300 лари (от 3 до 90 долларов) в зависимости от вида нарушения. Кроме того, в стране действует система баллов – на водительские права начисляются 100 баллов, которые сокращаются по мере совершения нарушений. По истечении годового лимита автомобилист лишается прав. Sputnik Грузия представляет вам топ-5 нарушений на дорогах Грузии: 1. Превышение скорости Самым распространенным нарушением правил дорожного движения в Грузии является превышение скорости более чем на 15 километров в час. Всего за это нарушение в период с 1 января по 31 марта 2024 года было выписано 334 643 штрафа. Штраф за превышение скорости составляет 50 лари. 2. Игнорирование правил парковки На втором месте оказалось игнорирование знака "Остановка запрещена" и "Парковка запрещена", а также несоблюдение правил парковки. Всего за первый квартал 2024 года в Грузии было выписано 314 336 штрафов за это нарушение. Размер штрафа – 10 лари, в Тбилиси – 50 лари. 3. Небрежное вождение На третьем месте – несоблюдение водителями Всего таких нарушений было зафиксировано 143 296, и штраф за них составляет 20 лари. 4. Отсутствие техосмотра На четвертое место вышла передача другому лицу или запуск в эксплуатацию транспортного средства, которое не прошло необходимый технический осмотр. Всего в Грузии за три месяца было выписано 43 842 подобных штрафа. Штраф за это нарушение составляет 50 лари. 5. Разговоры за рулем Замыкает пятерку нарушений выезд на специально выделенную для автобусов полосу движения, которые устроены в городах Грузии. Всего за первый квартал 2024 года зафиксировано 43 366 подобных нарушений. Штраф составляет 100 лари. Видеоштрафы и баллы За неосторожное вождение и несоблюдение правил дорожного движения штрафы в Грузии, помимо полиции, фиксируют и видеокамеры. Всего в период с 1 января по 31 марта 2024 года в Грузии было выписано 748,2 тысячи видеоштрафов на сумму 45,2 миллиона лари. При этом только водители столицы Грузии в первом квартале нарушили ПДД 358,3 тысячи раз. В то же время из-за несоблюдения правил дорожного движения баллы на правах потеряли 84 849 водителей. Исчерпали допустимый лимит 6 человек. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

автомобили, грузия, новости, общество, грузинские дороги, машины и их водители, водители