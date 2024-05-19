Осторожно, грузинские водители! Нарушения на дорогах
© photo: Sputnik / StringerВид на город Тбилиси - район Ваке, проспект Чавчавадзе, перекресток и светофоры
© photo: Sputnik / Stringer
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Штрафы за нарушение ПДД в стране колеблются от 10 до 300 лари
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Число штрафов, выписанных за нарушение правил дорожного движения в Грузии в период с 1 января по 31 марта 2024 года, составило 1,1 миллиона, говорится в материалах МВД Грузии.
Штрафы за нарушение ПДД колеблются от 10 до 300 лари (от 3 до 90 долларов) в зависимости от вида нарушения.
Кроме того, в стране действует система баллов – на водительские права начисляются 100 баллов, которые сокращаются по мере совершения нарушений. По истечении годового лимита автомобилист лишается прав.
Sputnik Грузия представляет вам топ-5 нарушений на дорогах Грузии:
1. Превышение скорости
Машина едет на большой скорости по улице
Самым распространенным нарушением правил дорожного движения в Грузии является превышение скорости более чем на 15 километров в час. Всего за это нарушение в период с 1 января по 31 марта 2024 года было выписано 334 643 штрафа. Штраф за превышение скорости составляет 50 лари.
2. Игнорирование правил парковки
Старый Тбилиси. Район Абанотубани. Прохожие и стоянка автомобилей
На втором месте оказалось игнорирование знака "Остановка запрещена" и "Парковка запрещена", а также несоблюдение правил парковки. Всего за первый квартал 2024 года в Грузии было выписано 314 336 штрафов за это нарушение. Размер штрафа – 10 лари, в Тбилиси – 50 лари.
3. Небрежное вождение
На третьем месте – несоблюдение водителями
требований дорожных знаков и дорожной разметки;
нарушение правил буксирования, использования мигалок, сигналов, правил передвижения во время учебы и в жилой зоне;
нарушение правил дорожного движения, движения транспорта с прицепом или участие в групповом движении транспорта, мешающем дорожному движению.
Всего таких нарушений было зафиксировано 143 296, и штраф за них составляет 20 лари.
4. Отсутствие техосмотра
© photo: Sputnik / Konstantin Chalabov / Перейти в фотобанкПрохождение техосмотра и выдача диагностической карты
Прохождение техосмотра и выдача диагностической карты
© photo: Sputnik / Konstantin Chalabov/
На четвертое место вышла передача другому лицу или запуск в эксплуатацию транспортного средства, которое не прошло необходимый технический осмотр. Всего в Грузии за три месяца было выписано 43 842 подобных штрафа. Штраф за это нарушение составляет 50 лари.
5. Разговоры за рулем
Замыкает пятерку нарушений выезд на специально выделенную для автобусов полосу движения, которые устроены в городах Грузии. Всего за первый квартал 2024 года зафиксировано 43 366 подобных нарушений. Штраф составляет 100 лари.
Видеоштрафы и баллы
За неосторожное вождение и несоблюдение правил дорожного движения штрафы в Грузии, помимо полиции, фиксируют и видеокамеры.
Дорожные знаки. Предупреждение о видео наблюдении
Всего в период с 1 января по 31 марта 2024 года в Грузии было выписано 748,2 тысячи видеоштрафов на сумму 45,2 миллиона лари. При этом только водители столицы Грузии в первом квартале нарушили ПДД 358,3 тысячи раз.
В то же время из-за несоблюдения правил дорожного движения баллы на правах потеряли 84 849 водителей. Исчерпали допустимый лимит 6 человек.