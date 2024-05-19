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Полиция задержала обвиняемого в убийстве на западе Грузии
Полиция задержала обвиняемого в убийстве на западе Грузии
Sputnik Грузия
Обвиняемый нанес ножевые ранения 25-летнему мужчине и скрылся с места преступления 19.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-19T17:30+0400
2024-05-19T17:30+0400
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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Полиция по горячим следам задержала 21-летнего жителя Сенакского района по обвинению в умышленном убийстве, сообщили в пресс-службе МВД. Обвиняемый сознался в совершенном преступлении. Следствие ведется по статье "Умышленное убийство". В случае обвинительного приговора ему грозит до 15 лет тюрьмы. В ходе расследования было установлено, что из-за разногласий, имевших место в прошлом, у задержанного и его друзей возник конфликт с несколькими молодыми людьми. В результате чего обвиняемый нанес ножевые ранения 25-летнему мужчине и скрылся с места преступления. Жертва скончалась сразу после госпитализации. Сообщается, что были ранены еще двое человек. Они проходят лечение в кутаисской клинике. Продолжаются следственные действия по установлению и задержанию других лиц, обвиняемых в совершении преступления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, сенаки
грузия, новости, происшествия, сенаки
Полиция задержала обвиняемого в убийстве на западе Грузии
Обвиняемый нанес ножевые ранения 25-летнему мужчине и скрылся с места преступления
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Полиция по горячим следам задержала 21-летнего жителя Сенакского района по обвинению в умышленном убийстве, сообщили в пресс-службе МВД.
Обвиняемый сознался в совершенном преступлении. Следствие ведется по статье "Умышленное убийство". В случае обвинительного приговора ему грозит до 15 лет тюрьмы.
В ходе расследования было установлено, что из-за разногласий, имевших место в прошлом, у задержанного и его друзей возник конфликт с несколькими молодыми людьми. В результате чего обвиняемый нанес ножевые ранения 25-летнему мужчине и скрылся с места преступления. Жертва скончалась сразу после госпитализации.
Сообщается, что были ранены еще двое человек. Они проходят лечение в кутаисской клинике.
Продолжаются следственные действия по установлению и задержанию других лиц, обвиняемых в совершении преступления.