https://sputnik-georgia.ru/20240519/politsiya-zaderzhala-obvinyaemogo-v-ubiystve-na-zapade-gruzii-287996674.html

Полиция задержала обвиняемого в убийстве на западе Грузии

Полиция задержала обвиняемого в убийстве на западе Грузии

Sputnik Грузия

Обвиняемый нанес ножевые ранения 25-летнему мужчине и скрылся с места преступления 19.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-19T17:30+0400

2024-05-19T17:30+0400

2024-05-19T17:30+0400

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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Полиция по горячим следам задержала 21-летнего жителя Сенакского района по обвинению в умышленном убийстве, сообщили в пресс-службе МВД. Обвиняемый сознался в совершенном преступлении. Следствие ведется по статье "Умышленное убийство". В случае обвинительного приговора ему грозит до 15 лет тюрьмы. В ходе расследования было установлено, что из-за разногласий, имевших место в прошлом, у задержанного и его друзей возник конфликт с несколькими молодыми людьми. В результате чего обвиняемый нанес ножевые ранения 25-летнему мужчине и скрылся с места преступления. Жертва скончалась сразу после госпитализации. Сообщается, что были ранены еще двое человек. Они проходят лечение в кутаисской клинике. Продолжаются следственные действия по установлению и задержанию других лиц, обвиняемых в совершении преступления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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