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Ремонт Гергетской церкви в Казбеги обойдется более чем в полмиллиона лари

Ремонт Гергетской церкви в Казбеги обойдется более чем в полмиллиона лари

Sputnik Грузия

Проектом предусмотрена замена кровли главного храма и колокольни, устройство системы водопровода, консервация каменной кладки наружных и внутренних стен 19.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-19T12:40+0400

2024-05-19T12:40+0400

2024-05-19T12:40+0400

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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Ремонт памятника культурного наследия национального значения, церкви Гергети в муниципалитете Казбеги, обойдется в 614 тысяч лари, говорится в сообщении Национального Агентства по охране культурного наследия Грузии. Церковь Гергети расположена у подножья Казбеги на высоте около 2,2 тысячи метров над уровнем моря. По информации Агентства, естественные осадки стекали с крыши во внутреннюю часть Гергетской Троицы. Из-за отсутствия кровельных листов осадки с крыши стекали прямо на стену, что повредило облицовку стены и цоколь. Проектом предусмотрена замена кровли главного храма и колокольни, устройство системы водопровода, консервация каменной кладки наружных и внутренних стен, направление потоков естественных осадков с периметра храма во двор. Ремонтные работы проводит компания-победитель электронного тендера "Джава констракшен". Гергетский храм Пресвятой Троицы является памятником XIV века и вызывает особый интерес туристов. Церковь расположена на высоте 2,2 тысячи метров над уровнем моря и является одной из главных достопримечательностей Казбегского района. Этот удивительный храм был построен еще в XIV веке и до сих пор является единственным крестово-купольным храмом в Казбегском районе. Кроме самого храма Пресвятой Троицы, в комплекс входит колокольня XIV века. В советское время церковь была закрыта, но 16 июля 1980 года Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II провел в храме литургию и назвал этот день Днем любви. С тех пор ежегодно 16 июля в Гергети собирается множество верующих. В этот день православная церковь Грузии отмечает День духовной любви – "Гергетоба".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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