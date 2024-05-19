https://sputnik-georgia.ru/20240519/skolko-chelovek-umerli-ot-spida-v-gruzii---obnovlennye-dannye-287997313.html
Сколько человек умерли от СПИДа в Грузии – обновленные данные
Сколько человек умерли от СПИДа в Грузии – обновленные данные
Sputnik Грузия
На 19 мая 2024 года на учете в Центре инфекционной патологии и СПИДа состоят 10 608 ВИЧ-инфицированных 19.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-19T18:47+0400
2024-05-19T18:47+0400
2024-05-19T19:03+0400
грузия
общество
новости
спид
центр инфекционных заболеваний, спид и клинической иммунологии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/1a/250173522_0:120:1600:1020_1920x0_80_0_0_b43a2838bd5875a73bfc2efa3eda3ae2.jpg
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Жертвами СПИДа в Грузии, по данным на 2024 год, стали 2 263 человека, сообщили в Центре инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии. В Грузии, как и во всем мире, в третье воскресенье мая отмечают Международный день памяти жертв СПИДа. Первый ВИЧ-инфицированный в Грузии умер в 1989 году. По состоянию на 19 мая 2024 года на учете в Центре инфекционной патологии и СПИДа состоят 10 608 ВИЧ-инфицированных, из них 7 945 мужчин и 2 663 женщины. В этом году выявлено 217 новых случаев ВИЧ-инфекции. Более 6 тысяч пациентов, в том числе 42 ребенка, получают АРВ (антиретроградную) терапию. Распределение зарегистрированных случаев по путям передачи следующее: • 32,0% – инъекционное употребление наркотиков; • 52,0% – заразились в результате гетеросексуального контакта; • 14,0% – мужчины, практикующие секс с мужчинами; • 1,1% – заражены вертикальной передачей; • 0,4% – в результате переливания крови; • 0,5% – путь передачи неизвестен. По географическому распределению наибольшее количество случаев ВИЧ/СПИДа зарегистрировано в Тбилиси, за столицей следуют Самегрело, Имерети, Аджария, Абхазия, Квемо Картли, Кахети, Шида Картли, Гурия и Самцхе-Джавахети. Тестирование на ВИЧ конфиденциально и бесплатно. Горячая линия по СПИДу: 239 80 18 СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) – последняя стадия ВИЧ-инфекции. Может пройти 10-15 лет, прежде чем у ВИЧ-инфицированного человека разовьется СПИД. Еще больше замедлить этот процесс могут противоретровирусные препараты. ВИЧ передается при незащищенном половом акте (анальном или вагинальном), переливании зараженной крови, использовании зараженных игл, а также от матери ребенку во время беременности, родов или грудного вскармливания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/1a/250173522_145:0:1569:1068_1920x0_80_0_0_e86b404a688f5f4ba1c96238ccf92faa.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, общество, новости, спид, центр инфекционных заболеваний, спид и клинической иммунологии
грузия, общество, новости, спид, центр инфекционных заболеваний, спид и клинической иммунологии
Сколько человек умерли от СПИДа в Грузии – обновленные данные
18:47 19.05.2024 (обновлено: 19:03 19.05.2024)
На 19 мая 2024 года на учете в Центре инфекционной патологии и СПИДа состоят 10 608 ВИЧ-инфицированных
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Жертвами СПИДа в Грузии, по данным на 2024 год, стали 2 263 человека, сообщили в Центре инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии.
В Грузии, как и во всем мире, в третье воскресенье мая отмечают Международный день памяти жертв СПИДа. Первый ВИЧ-инфицированный в Грузии умер в 1989 году.
По состоянию на 19 мая 2024 года на учете в Центре инфекционной патологии и СПИДа состоят 10 608 ВИЧ-инфицированных, из них 7 945 мужчин и 2 663 женщины. В этом году выявлено 217 новых случаев ВИЧ-инфекции.
Более 6 тысяч пациентов, в том числе 42 ребенка, получают АРВ (антиретроградную) терапию.
Распределение зарегистрированных случаев по путям передачи следующее:
• 32,0% – инъекционное употребление наркотиков;
• 52,0% – заразились в результате гетеросексуального контакта;
• 14,0% – мужчины, практикующие секс с мужчинами;
• 1,1% – заражены вертикальной передачей;
• 0,4% – в результате переливания крови;
• 0,5% – путь передачи неизвестен.
По географическому распределению наибольшее количество случаев ВИЧ/СПИДа зарегистрировано в Тбилиси, за столицей следуют Самегрело, Имерети, Аджария, Абхазия, Квемо Картли, Кахети, Шида Картли, Гурия и Самцхе-Джавахети.
Тестирование на ВИЧ конфиденциально и бесплатно. Горячая линия по СПИДу: 239 80 18
Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) является ретровирусом, инфицирующим клетки иммунной системы, разрушающим или ослабляющим их функцию. На ранних стадиях инфекция протекает бессимптомно. Однако по мере ее развития иммунная система ослабевает и человек становится более чувствительным к инфекциям.
СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) – последняя стадия ВИЧ-инфекции. Может пройти 10-15 лет, прежде чем у ВИЧ-инфицированного человека разовьется СПИД. Еще больше замедлить этот процесс могут противоретровирусные препараты.
ВИЧ передается при незащищенном половом акте (анальном или вагинальном), переливании зараженной крови, использовании зараженных игл, а также от матери ребенку во время беременности, родов или грудного вскармливания.