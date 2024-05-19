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Сколько человек умерли от СПИДа в Грузии – обновленные данные

Сколько человек умерли от СПИДа в Грузии – обновленные данные

Sputnik Грузия

На 19 мая 2024 года на учете в Центре инфекционной патологии и СПИДа состоят 10 608 ВИЧ-инфицированных 19.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-19T18:47+0400

2024-05-19T18:47+0400

2024-05-19T19:03+0400

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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Жертвами СПИДа в Грузии, по данным на 2024 год, стали 2 263 человека, сообщили в Центре инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии. В Грузии, как и во всем мире, в третье воскресенье мая отмечают Международный день памяти жертв СПИДа. Первый ВИЧ-инфицированный в Грузии умер в 1989 году. По состоянию на 19 мая 2024 года на учете в Центре инфекционной патологии и СПИДа состоят 10 608 ВИЧ-инфицированных, из них 7 945 мужчин и 2 663 женщины. В этом году выявлено 217 новых случаев ВИЧ-инфекции. Более 6 тысяч пациентов, в том числе 42 ребенка, получают АРВ (антиретроградную) терапию. Распределение зарегистрированных случаев по путям передачи следующее: • 32,0% – инъекционное употребление наркотиков; • 52,0% – заразились в результате гетеросексуального контакта; • 14,0% – мужчины, практикующие секс с мужчинами; • 1,1% – заражены вертикальной передачей; • 0,4% – в результате переливания крови; • 0,5% – путь передачи неизвестен. По географическому распределению наибольшее количество случаев ВИЧ/СПИДа зарегистрировано в Тбилиси, за столицей следуют Самегрело, Имерети, Аджария, Абхазия, Квемо Картли, Кахети, Шида Картли, Гурия и Самцхе-Джавахети. Тестирование на ВИЧ конфиденциально и бесплатно. Горячая линия по СПИДу: 239 80 18 СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) – последняя стадия ВИЧ-инфекции. Может пройти 10-15 лет, прежде чем у ВИЧ-инфицированного человека разовьется СПИД. Еще больше замедлить этот процесс могут противоретровирусные препараты. ВИЧ передается при незащищенном половом акте (анальном или вагинальном), переливании зараженной крови, использовании зараженных игл, а также от матери ребенку во время беременности, родов или грудного вскармливания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, спид, центр инфекционных заболеваний, спид и клинической иммунологии