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Вертолет с президентом Ирана потерпел аварию на северо-западе страны

Вертолет с президентом Ирана потерпел аварию на северо-западе страны

Sputnik Грузия

Из-за рельефа спасатели вынуждены добираться до места ЧП пешком, поиски осложнены темным временем суток и осадками 19.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-19T21:24+0400

2024-05-19T21:24+0400

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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Вертолет с президентом Ирана Ибрахимом Раиси потерпел аварию на северо-западе страны, ведутся поиски, передает государственный телеканал Press TV.Cпасатели прибыли в район происшествия и начали поиски. В операции участвуют 16 отрядов, ее проведение осложняют туман и рельеф местности. Также в эту местность отправили вертолет со спасателями, однако он не смог приземлиться из-за погодных условий и был вынужден вернуться обратно.Позднее агентство Tasnim сообщило, что удалось определить точное местонахождение борта президента. Из-за рельефа спасатели вынуждены добираться до места ЧП пешком, поиски осложнены темным временем суток и осадками.По данным газеты Tehran Times, ссылающейся на главу иранского Красного Полумесяца, одна из поисково-спасательных групп добралась до места инцидента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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