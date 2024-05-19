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Вертолет с президентом Ирана потерпел аварию на северо-западе страны
Вертолет с президентом Ирана потерпел аварию на северо-западе страны
Sputnik Грузия
Из-за рельефа спасатели вынуждены добираться до места ЧП пешком, поиски осложнены темным временем суток и осадками 19.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-19T21:24+0400
2024-05-19T21:24+0400
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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Вертолет с президентом Ирана Ибрахимом Раиси потерпел аварию на северо-западе страны, ведутся поиски, передает государственный телеканал Press TV.Cпасатели прибыли в район происшествия и начали поиски. В операции участвуют 16 отрядов, ее проведение осложняют туман и рельеф местности. Также в эту местность отправили вертолет со спасателями, однако он не смог приземлиться из-за погодных условий и был вынужден вернуться обратно.Позднее агентство Tasnim сообщило, что удалось определить точное местонахождение борта президента. Из-за рельефа спасатели вынуждены добираться до места ЧП пешком, поиски осложнены темным временем суток и осадками.По данным газеты Tehran Times, ссылающейся на главу иранского Красного Полумесяца, одна из поисково-спасательных групп добралась до места инцидента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, в мире, происшествия, иран
Вертолет с президентом Ирана потерпел аварию на северо-западе страны
21:24 19.05.2024 (обновлено: 21:29 19.05.2024)
Из-за рельефа спасатели вынуждены добираться до места ЧП пешком, поиски осложнены темным временем суток и осадками
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik.
Вертолет с президентом Ирана Ибрахимом Раиси потерпел аварию на северо-западе страны, ведутся поиски, передает государственный телеканал Press TV
.
"По сообщениям, вертолет, перевозивший президента Раиси, попал в аварию на северо-западе Ирана", – говорится в публикации в Telegram-канале.
Cпасатели прибыли в район происшествия и начали поиски. В операции участвуют 16 отрядов, ее проведение осложняют туман и рельеф местности. Также в эту местность отправили вертолет со спасателями, однако он не смог приземлиться из-за погодных условий и был вынужден вернуться обратно.
Позднее агентство Tasnim сообщило, что удалось определить точное местонахождение борта президента. Из-за рельефа спасатели вынуждены добираться до места ЧП пешком, поиски осложнены темным временем суток и осадками.
По данным газеты Tehran Times, ссылающейся на главу иранского Красного Полумесяца, одна из поисково-спасательных групп добралась до места инцидента.