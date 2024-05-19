https://sputnik-georgia.ru/20240519/vremya-ch-katastrofa-dlya-vsu-matreshka-nevidimka-rossii-i-bulava-na-boevom-dezhurstve-287992313.html

Время Ч: катастрофа для ВСУ, "матрешка-невидимка" России и "Булава" на боевом дежурстве

Время Ч: катастрофа для ВСУ, "матрешка-невидимка" России и "Булава" на боевом дежурстве

Sputnik Грузия

Смотрите в видео новый выпуск программы "Время Ч" 19.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-19T09:38+0400

2024-05-19T09:38+0400

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Как проходит российское наступление в Харьковской области? Чем Запад пугает российская межконтинентальная ракета "Булава"?Зачем Россия создает свои морские беспилотники? Почему у истребителя Су-57 нет конкурентов? На все эти вопросы в новом выпуске "Время Ч" ответил военный эксперт Александр Хроленко.

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Sputnik Грузия

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