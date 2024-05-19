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Время Ч: катастрофа для ВСУ, "матрешка-невидимка" России и "Булава" на боевом дежурстве
Время Ч: катастрофа для ВСУ, "матрешка-невидимка" России и "Булава" на боевом дежурстве
Sputnik Грузия
Смотрите в видео новый выпуск программы "Время Ч" 19.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-19T09:38+0400
2024-05-19T09:38+0400
2024-05-19T11:13+0400
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Как проходит российское наступление в Харьковской области? Чем Запад пугает российская межконтинентальная ракета "Булава"?Зачем Россия создает свои морские беспилотники? Почему у истребителя Су-57 нет конкурентов? На все эти вопросы в новом выпуске "Время Ч" ответил военный эксперт Александр Хроленко.
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мультимедиа, видео, в мире, политика, россия, видео
мультимедиа, видео, в мире, политика, россия, видео
Время Ч: катастрофа для ВСУ, "матрешка-невидимка" России и "Булава" на боевом дежурстве
09:38 19.05.2024 (обновлено: 11:13 19.05.2024)
Смотрите в видео новый выпуск программы "Время Ч"
Как проходит российское наступление в Харьковской области? Чем Запад пугает российская межконтинентальная ракета "Булава"?
Зачем Россия создает свои морские беспилотники? Почему у истребителя Су-57 нет конкурентов?
На все эти вопросы в новом выпуске "Время Ч" ответил военный эксперт Александр Хроленко.