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Братья погибли в результате ДТП в горной Сванети
Братья погибли в результате ДТП в горной Сванети
Sputnik Грузия
В результате поисково-спасательных работ оба тела были найдены и доставлены домой 20.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-20T22:14+0400
2024-05-20T22:14+0400
2024-05-20T22:14+0400
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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Два человека погибли в ДТП на дороге Зугдиди-Местиа – по имеющейся информации погибшие были родными братьями, сообщила телекомпания "Рустави 2". У села Эцери автомобиль упал с проезжей части в реку. В результате поисково-спасательных работ оба тела были найдены и доставлены домой. По информации МВД, расследование ДТП ведется по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, сванети, дтп
новости, грузия, происшествия, сванети, дтп
Братья погибли в результате ДТП в горной Сванети
В результате поисково-спасательных работ оба тела были найдены и доставлены домой
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Два человека погибли в ДТП на дороге Зугдиди-Местиа – по имеющейся информации погибшие были родными братьями, сообщила телекомпания "Рустави 2".
У села Эцери автомобиль упал с проезжей части в реку.
В результате поисково-спасательных работ оба тела были найдены и доставлены домой.
По информации МВД, расследование ДТП ведется по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".