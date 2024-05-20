https://sputnik-georgia.ru/20240520/bratya-pogibli-v-rezultate-dtp-v-gornoy-svaneti-288010309.html

Братья погибли в результате ДТП в горной Сванети

Братья погибли в результате ДТП в горной Сванети

Sputnik Грузия

В результате поисково-спасательных работ оба тела были найдены и доставлены домой 20.05.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Два человека погибли в ДТП на дороге Зугдиди-Местиа – по имеющейся информации погибшие были родными братьями, сообщила телекомпания "Рустави 2". У села Эцери автомобиль упал с проезжей части в реку. В результате поисково-спасательных работ оба тела были найдены и доставлены домой. По информации МВД, расследование ДТП ведется по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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