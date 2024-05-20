https://sputnik-georgia.ru/20240520/dvizhenie-transporta-v-tsentre-tbilisi-ogranichivaetsya-26-maya-novaya-skhema-peremescheniya-288009400.html
Движение транспорта в центре Тбилиси ограничивается 26 мая: новая схема перемещения
Движение транспорта в центре Тбилиси ограничивается 26 мая: новая схема перемещения
Sputnik Грузия
С 20:00 23 мая до 00:00 24 мая будет запрещено движение транспорта и освобождена парковочная полоса на проспекте Шота Руставели 20.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-20T21:08+0400
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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Мэрия Тбилиси вводит ограничения на движение транспорта по проспекту Руставели и прилегающим улицам в связи с празднованием Дня независимости Грузии 26 мая, сообщили в пресс-службе городских властей. Транспортные средства больше не смогут поворачивать направо в сторону улицы Мераба Костава с площади Республики с 07:00 часов 21 мая. В этот период движение транспорта на площади Республики будет полностью ограничено. Запрет продлится до 27 мая. С 20:00 23 мая до 00:00 24 мая будет запрещено движение транспорта и освобождена парковочная полоса на проспекте Шота Руставели, на участке дороги от площади Республики до площади Свободы. Движение будет ограничено от улиц Котэ Абхази и Шалвы Дадиани в сторону площади Свободы. Движение транспорта будет разрешено по улицам Леонидзе, Ингороква, Чавчавадзе, Грибоедова, Бараташвили и Табукашвили. Что касается улицы Иванэ Мачабели, то здесь изменится направление движения транспорта. В частности, на улицу Леонидзе можно будет попасть с улицы Асатиани через улицу Иванэ Мачабели. На остальные улицы Мтацминдского района можно будет попасть с проспекта Меликишвили через улицы Джанашия, Тархнишвили, Човелидзе, Зандукели, а затем с улиц Барнова, Гогебашвили и Поликарпе Какабадзе. С остальных улиц Мтацминдского района можно будет попасть на проспект Меликишвили и территорию станции метро "Руставели" через улицы Грибоедова, Макашвили, Барнова и Шанидзе. В период ограничений также будут изменены маршруты общественного транспорта, курсирующего по указанным районам. Те автобусы, которые следуют с улицы Горгасали на улицу Бараташвили, доедут до площади Европы, соединяются с улицей Бараташвили через левую набережную Мтквари и мост Бараташвили, а затем будут двигаться по установленной схеме. Транспорт, двигающийся по трассе Тбилиси-Коджори, остановится на улице Амаглеба (№11) и будет обслуживать пассажиров в обратном направлении с того же адреса. Празднование Дня независимости 26 мая приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года. Известно, что правительство Грузии выделило 5,3 млн лари (около 2 млн долларов) на проведение мероприятий в рамках празднования Дня независимости.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, день независимости грузии, транспорт, тбилиси, мэрия тбилиси
грузия, новости, общество, день независимости грузии, транспорт, тбилиси, мэрия тбилиси
Движение транспорта в центре Тбилиси ограничивается 26 мая: новая схема перемещения
С 20:00 23 мая до 00:00 24 мая будет запрещено движение транспорта и освобождена парковочная полоса на проспекте Шота Руставели
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Мэрия Тбилиси вводит ограничения на движение транспорта по проспекту Руставели и прилегающим улицам в связи с празднованием Дня независимости Грузии 26 мая, сообщили в пресс-службе городских властей.
Транспортные средства больше не смогут поворачивать направо в сторону улицы Мераба Костава с площади Республики с 07:00 часов 21 мая. В этот период движение транспорта на площади Республики будет полностью ограничено. Запрет продлится до 27 мая.
С 20:00 23 мая до 00:00 24 мая будет запрещено движение транспорта и освобождена парковочная полоса на проспекте Шота Руставели, на участке дороги от площади Республики до площади Свободы.
Ограничение будет действовать с 00:00 25 мая до 07:00 27 мая, когда будет запрещено движение транспортных средств как на проспекте Руставели, так и на площади Свободы. В это время движение транспорта будет возможно до площади Первой Республики и съезда на мост Николоза Бараташвили.
Движение будет ограничено от улиц Котэ Абхази и Шалвы Дадиани в сторону площади Свободы. Движение транспорта будет разрешено по улицам Леонидзе, Ингороква, Чавчавадзе, Грибоедова, Бараташвили и Табукашвили.
Что касается улицы Иванэ Мачабели, то здесь изменится направление движения транспорта. В частности, на улицу Леонидзе можно будет попасть с улицы Асатиани через улицу Иванэ Мачабели.
На остальные улицы Мтацминдского района можно будет попасть с проспекта Меликишвили через улицы Джанашия, Тархнишвили, Човелидзе, Зандукели, а затем с улиц Барнова, Гогебашвили и Поликарпе Какабадзе. С остальных улиц Мтацминдского района можно будет попасть на проспект Меликишвили и территорию станции метро "Руставели" через улицы Грибоедова, Макашвили, Барнова и Шанидзе.
В период ограничений также будут изменены маршруты общественного транспорта, курсирующего по указанным районам.
Общественный транспорт, направляющийся от проспекта Меликишвили к площади Свободы, поедет к монументу "Оливковое дерево", откуда через улицу Джавахишвили и правую набережную Мтквари (Кура) соединится с улицей Бараташвили, затем повернет в начале улицы Чавчавадзе и далее продолжит движение по установленной схеме.
Те автобусы, которые следуют с улицы Горгасали на улицу Бараташвили, доедут до площади Европы, соединяются с улицей Бараташвили через левую набережную Мтквари и мост Бараташвили, а затем будут двигаться по установленной схеме.
Транспорт, двигающийся по трассе Тбилиси-Коджори, остановится на улице Амаглеба (№11) и будет обслуживать пассажиров в обратном направлении с того же адреса.
Празднование Дня независимости 26 мая приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года.
Известно, что правительство Грузии выделило 5,3 млн лари (около 2 млн долларов) на проведение мероприятий в рамках празднования Дня независимости.