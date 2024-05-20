https://sputnik-georgia.ru/20240520/futbolisty-sbornoy-gruzii-poluchat-uvelichennuyu-premiyu-za-vykhod-na-evro-288011565.html

Футболисты сборной Грузии получат увеличенную премию за выход на Евро

Футболисты сборной Грузии получат увеличенную премию за выход на Евро

Sputnik Грузия

Ранее фонд "Карту" пообещал выплатить сборной 30 миллионов лари (в том случае, если Грузия выйдет из группы), а за каждую последующую победу сборной будет... 20.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-20T23:47+0400

2024-05-20T23:47+0400

2024-05-20T23:47+0400

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ираклий кобахидзе

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футбол

сборная грузии по футболу

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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Правительство увеличит премию сборной Грузии по футболу за выход на чемпионат Европы в Германии до 3 миллиона лари (около 1,1 млн долларов), заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Сборная Грузии впервые в истории сыграет на чемпионате Европы по футболу благодаря победе в финале плей-офф Лиги наций квалификации на Евро над командой Греции в серии одиннадцатиметровых (4:2). Сборная Грузии попала в группу F со сборными Турции, Португалии и Чехии. Продажа билетов на матчи начнется 15 апреля на официальных платформах УЕФА. Ранее фонд "Карту", принадлежащий экс-премьеру Грузии, основателю и почетному председателю правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзине Иванишвили, пообещал выплатить сборной 30 миллионов лари (около 11,2 млн долларов) в том случае, если Грузия выйдет из группы. Кроме того, за каждую последующую победу сборной будет начисляться еще по 30 млн лари. Премьер-министр Кобахидзе также анонсировал начало продажи субсидированных авиабилетов для болельщиков сборной Грузии, которые уже приобрели билеты на матчи 18, 22 и 26 июня. Стоимость авиабилета в один конец составит 195 евро. Продажа начнется до конца текущей недели. Расписание матчей сборной Грузии: 18 июня, Дортмунд. Грузия–Турция 22 июня, Гамбург. Грузия–Чехия 26 июня, Гельзенкирхен. Грузия–Португалия. Сборная Грузии за выход на Евро получит от УЕФА призовые в размере 9,25 млн евро. За каждую победу в группе команда заработает по миллиону, а за ничью – по полмиллиона евро. На Евро 2024 сыграют сборные Португалии, Франции, Испании, Турции, Румынии, Дании, Албании, Австрии, Бельгии, Англии, Венгрии, Нидерландов, Шотландии, Хорватии, Словении, Словакии, Чехии, Италии, Сербии и Швейцарии, Грузии, Украины и Польши. Германия стала участником турнира на правах страны-хозяйки.

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спорт, грузия, новости, ираклий кобахидзе, уефа, футбол, сборная грузии по футболу