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Когда начнут продавать льготные авиабилеты к Евро 2024 для грузинских болельщиков?
Когда начнут продавать льготные авиабилеты к Евро 2024 для грузинских болельщиков?
Sputnik Грузия
Сборная Грузии по футболу впервые сыграет на ЧЕ по футболу 20.05.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Субсидированные государством авиабилеты для болельщиков сборной Грузии, которые поедут на чемпионат Европы по футболу в Германию, появятся в продаже на текущей неделе, заявил в начале заседания правительства премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Сборная Грузии впервые в истории сыграет на чемпионате Европы по футболу благодаря победе в финале плей-офф Лиги наций квалификации на Евро над командой Греции в серии одиннадцатиметровых (4:2). Сборная Грузии попала в группу F со сборными Турции, Португалии и Чехии. По словам премьера, всего будет субсидировано 3 тысячи авиабилетов. Две тысячи билетов рассчитаны на прямые рейсы из Тбилисского международного аэропорта и порядка одной тысячи из аэропорта в Кутаиси. Стоимость субсидированного билета в один конец составит 195 евро, вместе с обратным – 390 евро. Приобрести субсидированные авиабилеты смогут те граждане Грузии, которые уже приобрели билеты на матчи сборной. "Очень важно, чтобы как можно больше грузинских болельщиков посетило эти матчи, а для этого важно сделать полеты проще и дешевле", – подчеркнул премьер. Расписание матчей сборной Грузии: 18 июня, ДортмундГрузия–Турция 22 июня, ГамбургГрузия–Чехия 26 июня, Гельзенкирхен Грузия–Португалия.Сборная Грузии за выход на Евро получит от УЕФА призовые в размере 9,25 млн евро. За каждую победу в группе команда заработает по миллиону, а за ничью – по полмиллиона евро. На Евро 2024 сыграют сборные Португалии, Франции, Испании, Турции, Румынии, Дании, Албании, Австрии, Бельгии, Англии, Венгрии, Нидерландов, Шотландии, Хорватии, Словении, Словакии, Чехии, Италии, Сербии и Швейцарии, Грузии, Украины и Польши. Германия стала участником турнира на правах страны-хозяйки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, спорт, германия, ираклий кобахидзе, тбилисский международный аэропорт
Когда начнут продавать льготные авиабилеты к Евро 2024 для грузинских болельщиков?
11:53 20.05.2024 (обновлено: 14:26 20.05.2024)
Сборная Грузии по футболу впервые сыграет на ЧЕ по футболу
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Субсидированные государством авиабилеты для болельщиков сборной Грузии, которые поедут на чемпионат Европы по футболу в Германию, появятся в продаже на текущей неделе, заявил в начале заседания правительства премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
Сборная Грузии впервые в истории сыграет на чемпионате Европы по футболу благодаря победе в финале плей-офф Лиги наций квалификации на Евро над командой Греции в серии одиннадцатиметровых (4:2). Сборная Грузии попала в группу F со сборными Турции, Португалии и Чехии.
"Мы уже приняли меры, и идет назначение чартерных рейсов с субсидированием, и мы также субсидируем целый ряд регулярных рейсов. Полеты будут подстроены под даты матчей. Прямые рейсы будут обеспечены в города Германии – Дортмунд, Гамбург, Кельн и Дюссельдорф. Билеты поступят в продажу до конца этой недели", – заявил Кобахидзе.
По словам премьера, всего будет субсидировано 3 тысячи авиабилетов. Две тысячи билетов рассчитаны на прямые рейсы из Тбилисского международного аэропорта и порядка одной тысячи из аэропорта в Кутаиси.
Стоимость субсидированного билета в один конец составит 195 евро, вместе с обратным – 390 евро.
Приобрести субсидированные авиабилеты смогут те граждане Грузии, которые уже приобрели билеты на матчи сборной.
"Очень важно, чтобы как можно больше грузинских болельщиков посетило эти матчи, а для этого важно сделать полеты проще и дешевле", – подчеркнул премьер.
Расписание матчей сборной Грузии:
Сборная Грузии за выход на Евро получит от УЕФА призовые в размере 9,25 млн евро. За каждую победу в группе команда заработает по миллиону, а за ничью – по полмиллиона евро.
На Евро 2024 сыграют сборные Португалии, Франции, Испании, Турции, Румынии, Дании, Албании, Австрии, Бельгии, Англии, Венгрии, Нидерландов, Шотландии, Хорватии, Словении, Словакии, Чехии, Италии, Сербии и Швейцарии, Грузии, Украины и Польши.
Германия стала участником турнира на правах страны-хозяйки.