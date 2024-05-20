https://sputnik-georgia.ru/20240520/kogda-nachnut-prodavat-lgotnye-aviabilety-k-evro-2024-dlya-gruzinskikh-bolelschikov-288002606.html

Когда начнут продавать льготные авиабилеты к Евро 2024 для грузинских болельщиков?

Когда начнут продавать льготные авиабилеты к Евро 2024 для грузинских болельщиков?

Sputnik Грузия

Сборная Грузии по футболу впервые сыграет на ЧЕ по футболу 20.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-20T11:53+0400

2024-05-20T11:53+0400

2024-05-20T14:26+0400

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ираклий кобахидзе

тбилисский международный аэропорт

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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Субсидированные государством авиабилеты для болельщиков сборной Грузии, которые поедут на чемпионат Европы по футболу в Германию, появятся в продаже на текущей неделе, заявил в начале заседания правительства премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Сборная Грузии впервые в истории сыграет на чемпионате Европы по футболу благодаря победе в финале плей-офф Лиги наций квалификации на Евро над командой Греции в серии одиннадцатиметровых (4:2). Сборная Грузии попала в группу F со сборными Турции, Португалии и Чехии. По словам премьера, всего будет субсидировано 3 тысячи авиабилетов. Две тысячи билетов рассчитаны на прямые рейсы из Тбилисского международного аэропорта и порядка одной тысячи из аэропорта в Кутаиси. Стоимость субсидированного билета в один конец составит 195 евро, вместе с обратным – 390 евро. Приобрести субсидированные авиабилеты смогут те граждане Грузии, которые уже приобрели билеты на матчи сборной. "Очень важно, чтобы как можно больше грузинских болельщиков посетило эти матчи, а для этого важно сделать полеты проще и дешевле", – подчеркнул премьер. Расписание матчей сборной Грузии: 18 июня, ДортмундГрузия–Турция 22 июня, ГамбургГрузия–Чехия 26 июня, Гельзенкирхен Грузия–Португалия.Сборная Грузии за выход на Евро получит от УЕФА призовые в размере 9,25 млн евро. За каждую победу в группе команда заработает по миллиону, а за ничью – по полмиллиона евро. На Евро 2024 сыграют сборные Португалии, Франции, Испании, Турции, Румынии, Дании, Албании, Австрии, Бельгии, Англии, Венгрии, Нидерландов, Шотландии, Хорватии, Словении, Словакии, Чехии, Италии, Сербии и Швейцарии, Грузии, Украины и Польши. Германия стала участником турнира на правах страны-хозяйки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, спорт, германия, ираклий кобахидзе, тбилисский международный аэропорт