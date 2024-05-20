https://sputnik-georgia.ru/20240520/pamyatnik-shota-rustaveli-ustanovili-v-ashkhabade-288000155.html

Памятник Шота Руставели установили в Ашхабаде

Памятник Шота Руставели установили в Ашхабаде

Sputnik Грузия

Церемония открытия памятника Руставели была приурочена ко дню проведения Международной конференции министров культуры 20.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-20T10:52+0400

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2024-05-20T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Памятник величайшему поэту Грузии, автору хрестоматийной эпической поэмы "Витязь в тигровой шкуре" Шота Руставели установлен в культурно-парковом комплексе имени Махтумкули Фраги в Ашхабаде, сообщили в пресс-службе Минкультуры Грузии. Церемония открытия памятника Руставели была приурочена ко дню проведения Международной конференции министров культуры. Ежегодно мероприятие проводится в день рождения туркменского мыслителя и поэта Махтумкули Фраги. На днях в Ашхабаде у подножия горной системы Копетдаг состоялось открытие памятника, посвященного 300-летию со дня философа. Как отметили в ведомстве, открытие памятника великому грузинскому поэту Шота Руставели в столице Туркменистана служит популяризации многовековых грузинских культурных традиций за рубежом и в то же время является ярким подтверждением тесной культурной связи между двумя странами. На открытии памятника присутствовали первый заместитель министра культуры и спорта Грузии Иосиф Багатурия, чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Туркменистане Константин Сабиашвили, руководители аккредитованных дипломатических миссий и международных организаций. На церемонии открытия актеры Академического театра Туркменистана прочитали отрывки из поэмы "Витязь в тигровой шкуре".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, культура, новости, ашхабад, туркменистан, шота руставели