https://sputnik-georgia.ru/20240520/ponozhovschina-v-tbilisi---kakovo-sostoyanie-ranenykh-288001996.html

Поножовщина в Тбилиси – каково состояние раненых

Поножовщина в Тбилиси – каково состояние раненых

Sputnik Грузия

Нападавшие пока не задержаны, а причины конфликта неизвестны 20.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-20T11:58+0400

2024-05-20T11:58+0400

2024-05-20T12:13+0400

грузия

новости

происшествия

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/1e/287643972_0:0:2106:1185_1920x0_80_0_0_7ddfd4d7af9589f00b57f06636144f25.jpg

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Состояние здоровья одного из трех раненых во время поножовщины на Зестафонской улице в Тбилиси стабильное, его жизни ничего не угрожает, сообщила телекомпания "Мтавари архи". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По информации СМИ, в воcкресенье поздно вечером в Надзаладевском районе между несколькими мужчинами произошел конфликт, в результате которого ножевые ранения получили трое человек. Пока неизвестно, что стало причиной противостояния и кем были нападавшие. Еще двое раненых остаются в клиниках. Об их состоянии ничего не известно. Следствие ведется по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Как сообщила телекомпания "Рустави 2", раненых было четверо. Одному из них медицинскую помощь оказали на месте инцидента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, тбилиси