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Поножовщина в Тбилиси – каково состояние раненых
Поножовщина в Тбилиси – каково состояние раненых
Sputnik Грузия
Нападавшие пока не задержаны, а причины конфликта неизвестны 20.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-20T11:58+0400
2024-05-20T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Состояние здоровья одного из трех раненых во время поножовщины на Зестафонской улице в Тбилиси стабильное, его жизни ничего не угрожает, сообщила телекомпания "Мтавари архи". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По информации СМИ, в воcкресенье поздно вечером в Надзаладевском районе между несколькими мужчинами произошел конфликт, в результате которого ножевые ранения получили трое человек. Пока неизвестно, что стало причиной противостояния и кем были нападавшие. Еще двое раненых остаются в клиниках. Об их состоянии ничего не известно. Следствие ведется по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Как сообщила телекомпания "Рустави 2", раненых было четверо. Одному из них медицинскую помощь оказали на месте инцидента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси
грузия, новости, происшествия, тбилиси
Поножовщина в Тбилиси – каково состояние раненых
11:58 20.05.2024 (обновлено: 12:13 20.05.2024)
Нападавшие пока не задержаны, а причины конфликта неизвестны
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Состояние здоровья одного из трех раненых во время поножовщины на Зестафонской улице в Тбилиси стабильное, его жизни ничего не угрожает, сообщила телекомпания "Мтавари архи".
По информации СМИ, в воcкресенье поздно вечером в Надзаладевском районе между несколькими мужчинами произошел конфликт, в результате которого ножевые ранения получили трое человек. Пока неизвестно, что стало причиной противостояния и кем были нападавшие.
Еще двое раненых остаются в клиниках. Об их состоянии ничего не известно. Следствие ведется по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".
Как сообщила телекомпания "Рустави 2", раненых было четверо. Одному из них медицинскую помощь оказали на месте инцидента.