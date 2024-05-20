https://sputnik-georgia.ru/20240520/premer-gruzii-nazval-realnuyu-tsel-protivnikov-zakona-ob-inoagentakh-288004644.html

Премьер Грузии назвал реальную цель противников закона об "иноагентах"

Премьер Грузии назвал реальную цель противников закона об "иноагентах"

Sputnik Грузия

Закон об "иноагентах" поможет власти обеспечить долгосрочный мир и спокойствие в Грузии, заявил премьер 20.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-20T14:13+0400

2024-05-20T14:13+0400

2024-05-20T14:39+0400

грузия

политика

новости

ираклий кобахидзе

саломе зурабишвили

единое национальное движение

украина

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Главная цель и задача организаторов акций протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" состоит в том, чтобы Грузия разделила судьбу Украины, чего не допустят грузинские власти, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе на заседании правительства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Акции протеста проходят в Тбилиси ежедневно с 15 апреля. Демонстрации не обходятся без стычек с полицией, несколько раз они перерастали в серьезные беспорядки, а полиция применяла силу – в ход шли перцовый спрей, слезоточивый газ и водометы. Против закона об "иноагентах" выступают оппозиция, неправительственные организации, активисты, а также Запад. Власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт. Позже власти Грузии начали обвинять в оказании России помощи в обходе санкций. Экономика Украины разрушена, и только за первый год у них был спад экономики на 30%, что по словам Кобахидзе, означает полную катастрофу. При этом, инфраструктура разрушена, а Россия контролирует в 2,5 раза больше территории, чем на момент начала конфликта, отметил Кобахидзе. По словам премьера, на этом фоне наживаются политики и чиновники, процветает коррупция, а выборы, политический плюрализм, свобода СМИ, все, что связано с понятием демократия в целом, упразднены, добавил он. Лидеры правящей силы называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", которая, вопреки интересам Грузии и народа, пытается расшатать ситуацию, устроить революцию и в случае смены власти втянуть страну в войну. Закон "О прозрачности иностранного влияния" поможет власти обеспечить долгосрочный мир и спокойствие в Грузии, в которых, по словам премьера, так нуждаются страна и население. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Президент Грузии наложила вето на законопроект "О прозрачности иностранного влияния" 18 мая. В мотивированных замечаниях президент отметила, что законопроект не подлежит изменениям, но при этом добавила одну статью, согласно которой закон теряет силу через день после вступления в силу.В мотивированных замечаниях президента к законопроекту сказано, что улучшить его невозможно. Отмечено, что закон является неконституционным по всему своему содержанию, следовательно, негрузинским, неевропейским и недемократичным. Таким образом, он не подлежит улучшению путем внесения в него изменений. Его суть, содержание и принципы неприемлемы, считает президент. Таким образом, президент предложила отменить закон в кратчайшие сроки: на следующий день после вступления в силу.Глава парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" намерена преодолеть вето.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , единое национальное движение, украина, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах