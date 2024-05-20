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Премьер Грузии выразил соболезнование в связи с гибелью президента Ирана

Премьер Грузии выразил соболезнование в связи с гибелью президента Ирана

Sputnik Грузия

Наши мысли сейчас с иранским народом, написал Кобахидзе 20.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-20T15:27+0400

2024-05-20T15:27+0400

2024-05-20T15:44+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Грузия выражает глубокую скорбь в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиан и других государственных чиновников, написал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в социальной сети X. Президент и министр иностранных дел Ирана Эбрахим Раиси и Хосейн Амир Абдоллахиан, а также остальные члены делегации, возвращавшиеся после визита из Азербайджана, погибли в результате крушения вертолета. В стране объявлен пятидневный траур. "Грузия выражает глубокую скорбь в связи со смертью президента Исламской Республики Иран Эбрагима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других государственных чиновников. Наши мысли сейчас с иранским народом", – написал Кобахидзе. Кроме президента Ирана и главы иранского МИД, на борту вертолета были имам Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, экипаж вертолета и один сотрудник охраны. В соответствии с Конституцией Ирана обязанности президента будет исполнять первый вице-президент республики Мохаммад Мохбер до проведения выборов, которые должны быть организованы в течение 50 дней. Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объявил в стране пятидневный траур.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, ираклий кобахидзе, али хаменеи, иран