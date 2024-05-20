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Президент Ирана и все члены делегации погибли при крушении вертолета – СМИ

Президент Ирана и все члены делегации погибли при крушении вертолета – СМИ

Sputnik Грузия

Вертолет с президентом Ирана потерпел аварию на северо-западе страны 20.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-20T08:49+0400

2024-05-20T08:49+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Президент и министр иностранных дел Ирана Эбрахим Раиси и Хосейн Амир Абдоллахиан, а также остальные члены делегации, возвращавшиеся после визита из Азербайджана, погибли в результате крушения вертолета, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Mehr. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Кроме президента Ирана и главы иранского МИД, на борту вертолета были имам Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, экипаж вертолета и один сотрудник охраны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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