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Президент Ирана и все члены делегации погибли при крушении вертолета – СМИ
Президент Ирана и все члены делегации погибли при крушении вертолета – СМИ
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Вертолет с президентом Ирана потерпел аварию на северо-западе страны 20.05.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Президент и министр иностранных дел Ирана Эбрахим Раиси и Хосейн Амир Абдоллахиан, а также остальные члены делегации, возвращавшиеся после визита из Азербайджана, погибли в результате крушения вертолета, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Mehr. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Кроме президента Ирана и главы иранского МИД, на борту вертолета были имам Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, экипаж вертолета и один сотрудник охраны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, в мире, иран, азербайджан
Президент Ирана и все члены делегации погибли при крушении вертолета – СМИ
08:49 20.05.2024 (обновлено: 10:16 20.05.2024)
Вертолет с президентом Ирана потерпел аварию на северо-западе страны
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Президент и министр иностранных дел Ирана Эбрахим Раиси и Хосейн Амир Абдоллахиан, а также остальные члены делегации, возвращавшиеся после визита из Азербайджана, погибли в результате крушения вертолета, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Mehr.
"Президент Ирана и его сопровождение погибли при происшествии, которое случилось с вертолетом... Эбрахим Раиси, президент нашей страны, погиб при крушении вертолета в горном районе на северо-западе Ирана, министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиан тоже среди погибших", – говорится в сообщении агентства.
Кроме президента Ирана и главы иранского МИД, на борту вертолета были имам Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, экипаж вертолета и один сотрудник охраны.