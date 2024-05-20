https://sputnik-georgia.ru/20240520/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-s-20-do-26-maya-288001655.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 20 до 26 мая

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 20 до 26 мая

Sputnik Грузия

Температура воздуха прогреется максимум до 24 градусов тепла 20.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-20T11:01+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют местами облачную и дождливую погоду, местами ясную и солнечную. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В понедельник, 20 мая, в столице ожидается преимущественно ясная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 12 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 21 градуса тепла. Скорость ветра 8-13 м/с Закат в Тбилиси будет в 20: 19. Во вторник, 21 мая, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода и слабый дождь. Восход солнца будет в 05:35. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 12 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 21 градуса тепла. Скорость ветра 5-10 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:19. В среду, 22 мая, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода. Восход солнца будет в 05:34. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 13 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 22 градусов тепла. Скорость ветра 5-10 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:20. В четверг, 23 мая, в Тбилиси синоптики прогнозируют ясную и солнечную погоду. Восход солнца будет в 05:33. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 12 градусов тепла, а днем поднимется максимум до 24 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:21. В пятницу, 24 мая, в Тбилиси синоптики прогнозируют преимущественно облачную погоду и временами осадки. Восход солнца будет в 05:32. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 16 градусов, а днем прогреется до 20 градусов тепла. Ожидается слабый ветер. Закат в Тбилиси будет в 20:22. В субботу, 25 мая, в Тбилиси ожидается пасмурная погода и дождь. Восход солнца будет в 05:32. Минимальная температура воздуха ночью составит 16 градусов, днем воздух прогреется до 20 градусов тепла. Ожидается слабый ветер. Закат в Тбилиси будет в 20:23. В воскресенье, 26 мая, в столице Грузии ожидается преимущественно облачная погода и грозовые дожди. Восход солнца будет в 05:31. Минимальная температура воздуха ночью составит 15 градусов, а днем поднимется максимум до 21 градуса тепла. Ожидается слабый ветер. Закат в Тбилиси будет в 20:24.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, грузия, новости, тбилиси, точный прогноз погоды в тбилиси