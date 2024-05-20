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Важно не терять темп – премьер Грузии о сокращении безработицы
Важно не терять темп – премьер Грузии о сокращении безработицы
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Уровень безработицы в Грузии в первом квартале снизился на 4 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2023 года 20.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-20T18:10+0400
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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Грузии важно сохранить темпы снижения безработицы и роста занятости в стране, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на заседании правительства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Премьер прокомментировал последние данные Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", согласно которым уровень безработицы в стране в первом квартале 2024 года составила 14%, что на 4 процентных пункта меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. По информации премьера, число нанятых работников в январе-марте текущего года увеличилось на 10,4%, до 953 тысяч человек, а число самозанятых увеличилось на 10%, примерно до 448 тысяч человек. Борьба с бедностью и безработицей является приоритетным направлением для правительства Грузии, которое уверяет, что добилось больших успехов за годы нахождения у власти. По данным статистики, в 2023 году уровень безработицы в Грузии составил 16,4%, что на 0,9 процентных пункта меньше по сравнению с 2022 годом. В 2022 году уровень безработицы составлял 17,3%, в 2021 году – 20,6%, а в 2020 году – 18,5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, экономика
грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, экономика
Важно не терять темп – премьер Грузии о сокращении безработицы
Уровень безработицы в Грузии в первом квартале снизился на 4 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2023 года
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Грузии важно сохранить темпы снижения безработицы и роста занятости в стране, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.
Премьер прокомментировал последние данные Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", согласно которым уровень безработицы в стране в первом квартале 2024 года составила 14%, что на 4 процентных пункта меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
"Безработица снизилась на 50,6 тысячи человек и составила 228,6 тысячи человек. У нас хорошая динамика по улучшению показателей занятости, главное, сохранить эти темпы. И у нас есть все данные для того, чтобы иметь высокую динамику экономического роста, что напрямую влияет на увеличение показателей занятости и, соответственно, на снижение безработицы", – заявил Кобахидзе.
По информации премьера, число нанятых работников в январе-марте текущего года увеличилось на 10,4%, до 953 тысяч человек, а число самозанятых увеличилось на 10%, примерно до 448 тысяч человек.
Борьба с бедностью и безработицей является приоритетным направлением для правительства Грузии, которое уверяет, что добилось больших успехов за годы нахождения у власти.
По данным статистики, в 2023 году уровень безработицы в Грузии составил 16,4%, что на 0,9 процентных пункта меньше по сравнению с 2022 годом. В 2022 году уровень безработицы составлял 17,3%, в 2021 году – 20,6%, а в 2020 году – 18,5%.