https://sputnik-georgia.ru/20240520/zurabishvili-zakryla-prostranstvo-dlya-diskussii--premer-gruzii-o-veto-prezidenta-288003291.html
Президент закрыла пространство для дискуссии – Кобахидзе о вето на закон об "иноагентах"
Президент закрыла пространство для дискуссии – Кобахидзе о вето на закон об "иноагентах"
Sputnik Грузия
Правительство Грузии предложило президенту представить мотивированные замечания к вето, согласованные с зарубежными партнерами, чтобы появилась возможность... 20.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-20T12:29+0400
2024-05-20T12:29+0400
2024-05-20T14:12+0400
политика
грузия
новости
саломе зурабишвили
ираклий кобахидзе
единое национальное движение
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/0c/286263081_261:502:1248:1057_1920x0_80_0_0_35eb5ee9594b608de75df1398af27590.jpg
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили закрыла пространство для здравой дискуссии вокруг законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", воспользовавшись правом на вето, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Зурабишвили наложила вето на закон, заявив, что не собирается вносить в него изменения, так как его надо упразднить. После принятия закона в трех чтениях на фоне протестов внутри страны и негативной реакции партнеров Грузии премьер заявил, что власти готовы к открытой дискуссии, и предложил Зурабишвили представить согласованные с зарубежными партнерами мотивированные замечания к вето, чтобы появилась возможность внести в законопроект изменения. По словам премьера, согласно социологическому исследованию, более 60% населения страны поддерживают закон "О прозрачности иностранного влияния", а саму идею прозрачности и прозрачности неправительственных организаций – более 80% населения. Как отметил глава правительства, о важности закона также говорит то, что оппоненты максимально избегают дискуссии. Премьер также напомнил, что он предложил молодежи поучаствовать в публичной дискуссии в формате прямого эфира, однако в ту же секунду, по словам Кобахидзе, начался буллинг в адрес молодежи со стороны "радикалов". Лидеры правящей силы называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", которая, вопреки интересам Грузии и народа, пытается расшатать ситуацию, устроить революцию и в случае смены власти втянуть страну в войну. В целом, по словам Кобахидзе, буллинг, ненависть, агрессия – это одно из главных оружий либерального фашизма, которое активно использует коллективное "Нацдвижение". Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Вето президентаПрезидент Грузии наложила вето на законопроект "О прозрачности иностранного влияния" 18 мая. В мотивированных замечаниях президент отметила, что законопроект не подлежит изменениям, но при этом добавила одну статью, согласно которой закон теряет силу через день после вступления в силу.В мотивированных замечаниях президента к законопроекту сказано, что улучшить его невозможно. Отмечено, что закон является неконституционным по всему своему содержанию, следовательно, негрузинским, неевропейским и недемократичным. Таким образом, он не подлежит улучшению путем внесения в него изменений. Его суть, содержание и принципы неприемлемы, считает президент. Таким образом, президент предложила отменить закон в кратчайшие сроки: на следующий день после вступления в силу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/0c/286263081_389:475:1165:1057_1920x0_80_0_0_4655463b03e55d0ca4e1e642b21dee82.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, единое национальное движение, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, единое национальное движение, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
Президент закрыла пространство для дискуссии – Кобахидзе о вето на закон об "иноагентах"
12:29 20.05.2024 (обновлено: 14:12 20.05.2024)
Правительство Грузии предложило президенту представить мотивированные замечания к вето, согласованные с зарубежными партнерами, чтобы появилась возможность внести изменения в законопроект об "иноагентах"
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили закрыла пространство для здравой дискуссии вокруг законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", воспользовавшись правом на вето, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Зурабишвили наложила вето на закон, заявив, что не собирается вносить в него изменения, так как его надо упразднить. После принятия закона в трех чтениях на фоне протестов внутри страны и негативной реакции партнеров Грузии премьер заявил, что власти готовы к открытой дискуссии, и предложил Зурабишвили представить согласованные с зарубежными партнерами мотивированные замечания к вето, чтобы появилась возможность внести в законопроект изменения.
"Саломе Зурабишвили наложила вето на этот закон, чем закрыла всякое пространство для дискуссии. Нашим предложением к международным партнерам было использовать процедуру вето для согласования позиций. Однако Саломе Зурабишвили жестко наложила вето на закон, чем, к сожалению, всякое пространство для здоровой дискуссии закрылось", – заявил Кобахидзе.
По словам премьера, согласно социологическому исследованию, более 60% населения страны поддерживают закон "О прозрачности иностранного влияния", а саму идею прозрачности и прозрачности неправительственных организаций – более 80% населения.
"Соответственно, здравый смысл большинства населения обязательно должен победить. Это мое личное мнение", – подчеркнул премьер.
Как отметил глава правительства, о важности закона также говорит то, что оппоненты максимально избегают дискуссии.
"Вы помните, что когда в парламенте была дискуссия, дебаты в связи с законом, оппоненты делали все возможное, чтобы здравая дискуссия не состоялась. Я также лично предложил дипломатам принять участие в публичном рассмотрении этого законопроекта, однако, к сожалению, никакого отзыва не было", – заявил Кобахидзе.
Премьер также напомнил, что он предложил молодежи поучаствовать в публичной дискуссии в формате прямого эфира, однако в ту же секунду, по словам Кобахидзе, начался буллинг в адрес молодежи со стороны "радикалов".
Лидеры правящей силы называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", которая, вопреки интересам Грузии и народа, пытается расшатать ситуацию, устроить революцию и в случае смены власти втянуть страну в войну.
"В таких условиях ни одна группа не рискнула участвовать в публичной дискуссии, что очень печально. Безусловно, мое предложение по-прежнему остается в силе, и я надеюсь, что хотя бы одна группа сможет избежать буллинга и участвовать в публичной дискуссии насчет этого законопроекта", – отметил премьер.
В целом, по словам Кобахидзе, буллинг, ненависть, агрессия – это одно из главных оружий либерального фашизма, которое активно использует коллективное "Нацдвижение".
"Мы называем эту партию партией войны и предательства. Но при том, эта партия является партией ненависти. Они действовали с ненавистью в свое время, когда были у власти, и сейчас делают то же самое из рядов оппозиции. Нам нужен мир, вместо войны, нам нужна верность стране, вместо предательства и нам нужно объединение с любовью, вместо ненависти", – подчеркнул премьер.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.
Президент Грузии наложила вето на законопроект "О прозрачности иностранного влияния" 18 мая. В мотивированных замечаниях президент отметила, что законопроект не подлежит изменениям, но при этом добавила одну статью, согласно которой закон теряет силу через день после вступления в силу.
В мотивированных замечаниях президента к законопроекту сказано, что улучшить его невозможно. Отмечено, что закон является неконституционным по всему своему содержанию, следовательно, негрузинским, неевропейским и недемократичным. Таким образом, он не подлежит улучшению путем внесения в него изменений. Его суть, содержание и принципы неприемлемы, считает президент. Таким образом, президент предложила отменить закон в кратчайшие сроки: на следующий день после вступления в силу.