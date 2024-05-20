https://sputnik-georgia.ru/20240520/zurabishvili-zakryla-prostranstvo-dlya-diskussii--premer-gruzii-o-veto-prezidenta-288003291.html

Президент закрыла пространство для дискуссии – Кобахидзе о вето на закон об "иноагентах"

Президент закрыла пространство для дискуссии – Кобахидзе о вето на закон об "иноагентах"

Sputnik Грузия

Правительство Грузии предложило президенту представить мотивированные замечания к вето, согласованные с зарубежными партнерами, чтобы появилась возможность... 20.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-20T12:29+0400

2024-05-20T12:29+0400

2024-05-20T14:12+0400

политика

грузия

новости

саломе зурабишвили

ираклий кобахидзе

единое национальное движение

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили закрыла пространство для здравой дискуссии вокруг законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", воспользовавшись правом на вето, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Зурабишвили наложила вето на закон, заявив, что не собирается вносить в него изменения, так как его надо упразднить. После принятия закона в трех чтениях на фоне протестов внутри страны и негативной реакции партнеров Грузии премьер заявил, что власти готовы к открытой дискуссии, и предложил Зурабишвили представить согласованные с зарубежными партнерами мотивированные замечания к вето, чтобы появилась возможность внести в законопроект изменения. По словам премьера, согласно социологическому исследованию, более 60% населения страны поддерживают закон "О прозрачности иностранного влияния", а саму идею прозрачности и прозрачности неправительственных организаций – более 80% населения. Как отметил глава правительства, о важности закона также говорит то, что оппоненты максимально избегают дискуссии. Премьер также напомнил, что он предложил молодежи поучаствовать в публичной дискуссии в формате прямого эфира, однако в ту же секунду, по словам Кобахидзе, начался буллинг в адрес молодежи со стороны "радикалов". Лидеры правящей силы называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", которая, вопреки интересам Грузии и народа, пытается расшатать ситуацию, устроить революцию и в случае смены власти втянуть страну в войну. В целом, по словам Кобахидзе, буллинг, ненависть, агрессия – это одно из главных оружий либерального фашизма, которое активно использует коллективное "Нацдвижение". Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Вето президентаПрезидент Грузии наложила вето на законопроект "О прозрачности иностранного влияния" 18 мая. В мотивированных замечаниях президент отметила, что законопроект не подлежит изменениям, но при этом добавила одну статью, согласно которой закон теряет силу через день после вступления в силу.В мотивированных замечаниях президента к законопроекту сказано, что улучшить его невозможно. Отмечено, что закон является неконституционным по всему своему содержанию, следовательно, негрузинским, неевропейским и недемократичным. Таким образом, он не подлежит улучшению путем внесения в него изменений. Его суть, содержание и принципы неприемлемы, считает президент. Таким образом, президент предложила отменить закон в кратчайшие сроки: на следующий день после вступления в силу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, единое национальное движение, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах