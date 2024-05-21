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Эвакуация тел погибших при крушении вертолета президента Ирана
Эвакуация тел погибших при крушении вертолета президента Ирана
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Смотрите в фотоленте Sputnik снимки эвакуации тел погибших при крушении вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси 21.05.2024, Sputnik Грузия
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Команды иранских спасателей смогли обнаружить тела всех погибших в результате крушения на северо-западе Ирана вертолета президента Исламской республики Эбрахима Раиси. Спасательные работы завершены, тела погибших доставили в Тебриз.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, происшествия, иран, в мире

Эвакуация тел погибших при крушении вертолета президента Ирана

10:26 21.05.2024
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Смотрите в фотоленте Sputnik снимки эвакуации тел погибших при крушении вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси
Команды иранских спасателей смогли обнаружить тела всех погибших в результате крушения на северо-западе Ирана вертолета президента Исламской республики Эбрахима Раиси. Спасательные работы завершены, тела погибших доставили в Тебриз.
CC BY 4.0 / Tasnim News Agency / Helicopter crash (cropped image)

Авиакатастрофа произошла 19 мая.

Авиакатастрофа произошла 19 мая. - Sputnik Грузия
1/10
CC BY 4.0 / Tasnim News Agency / Helicopter crash (cropped image)

Авиакатастрофа произошла 19 мая.

© photo : Ali Hamed Haghdoust/IRNA

Вертолет, на борту которого был президент Ирана Эбрахим Раиси, совершил жесткую посадку в северо-западной провинции Восточный Азербайджан.

Вертолет, на борту которого был президент Ирана Эбрахим Раиси, совершил жесткую посадку в северо-западной провинции Восточный Азербайджан. - Sputnik Грузия
2/10
© photo : Ali Hamed Haghdoust/IRNA

Вертолет, на борту которого был президент Ирана Эбрахим Раиси, совершил жесткую посадку в северо-западной провинции Восточный Азербайджан.

© AP Photo / Vahid Salemi

Иранская делегация возвращалась с переговоров из Азербайджана.

Иранская делегация возвращалась с переговоров из Азербайджана. - Sputnik Грузия
3/10
© AP Photo / Vahid Salemi

Иранская делегация возвращалась с переговоров из Азербайджана.

© IRNA Video Frame

В район ЧП направили десятки поисково-спасательных бригад.

В район ЧП направили десятки поисково-спасательных бригад. - Sputnik Грузия
4/10
© IRNA Video Frame

В район ЧП направили десятки поисково-спасательных бригад.

© photo : IRNA

Поискам препятствовали плохие погодные условия.

Поискам препятствовали плохие погодные условия. - Sputnik Грузия
5/10
© photo : IRNA

Поискам препятствовали плохие погодные условия.

© IRNA Video frame

Одна из поисково-спасательных групп добралась до места аварии.

Одна из поисково-спасательных групп добралась до места аварии. - Sputnik Грузия
6/10
© IRNA Video frame

Одна из поисково-спасательных групп добралась до места аварии.

CC BY 4.0 / Mina Noei/Mehr News Agency / Helicopter crash (cropped image)

В воздушной колонне президента было три вертолета.

В воздушной колонне президента было три вертолета. - Sputnik Грузия
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CC BY 4.0 / Mina Noei/Mehr News Agency / Helicopter crash (cropped image)

В воздушной колонне президента было три вертолета.

© photo : Ali Hamed Haghdoust/IRNA

Два других, в которых были сопровождавшие Раиси чиновники, в том числе главы Минэнерго Али Акбар Мехрабиян и Министерства дорог и городского развития Мехрдад Базрпаш, благополучно добрались до места назначения.

Два других, в которых были сопровождавшие Раиси чиновники, в том числе главы Минэнерго Али Акбар Мехрабиян и Министерства дорог и городского развития Мехрдад Базрпаш, благополучно добрались до места назначения. - Sputnik Грузия
8/10
© photo : Ali Hamed Haghdoust/IRNA

Два других, в которых были сопровождавшие Раиси чиновники, в том числе главы Минэнерго Али Акбар Мехрабиян и Министерства дорог и городского развития Мехрдад Базрпаш, благополучно добрались до места назначения.

© photo : Motahare Ahmad/ISNA

Люди в Реште скорбят о гибели президента Ирана Сейеда Эбрахима Раиси.

Люди в Реште скорбят о гибели президента Ирана Сейеда Эбрахима Раиси. - Sputnik Грузия
9/10
© photo : Motahare Ahmad/ISNA

Люди в Реште скорбят о гибели президента Ирана Сейеда Эбрахима Раиси.

© photo : Ali Hamed Haghdoust/IRNA

Причины аварии пока неизвестны.

Причины аварии пока неизвестны. - Sputnik Грузия
10/10
© photo : Ali Hamed Haghdoust/IRNA

Причины аварии пока неизвестны.

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