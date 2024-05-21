Эвакуация тел погибших при крушении вертолета президента Ирана

Команды иранских спасателей смогли обнаружить тела всех погибших в результате крушения на северо-западе Ирана вертолета президента Исламской республики Эбрахима Раиси. Спасательные работы завершены, тела погибших доставили в Тебриз.
Смотрите в фотоленте Sputnik снимки эвакуации тел погибших при крушении вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси
Команды иранских спасателей смогли обнаружить тела всех погибших в результате крушения на северо-западе Ирана вертолета президента Исламской республики Эбрахима Раиси. Спасательные работы завершены, тела погибших доставили в Тебриз.
Два других, в которых были сопровождавшие Раиси чиновники, в том числе главы Минэнерго Али Акбар Мехрабиян и Министерства дорог и городского развития Мехрдад Базрпаш, благополучно добрались до места назначения.
Два других, в которых были сопровождавшие Раиси чиновники, в том числе главы Минэнерго Али Акбар Мехрабиян и Министерства дорог и городского развития Мехрдад Базрпаш, благополучно добрались до места назначения.