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Борьба США с православием, жажда мести константинопольского патриарха и Эстония против ЭПЦ
Борьба США с православием, жажда мести константинопольского патриарха и Эстония против ЭПЦ
Sputnik Грузия
Почему православие воспринимается странами Запада как угроза? Как США используют Константинопольскую церковь в своих целях? 21.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-21T11:53+0400
2024-05-21T11:53+0400
2024-05-21T11:53+0400
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Зачем на Украине воюют с православием? Почему ПЦУ не осудило использование Киевом икон для организации терактов? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
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мультимедиа, видео, в мире, сша, эстония, украина, россия, видео
мультимедиа, видео, в мире, сша, эстония, украина, россия, видео
Борьба США с православием, жажда мести константинопольского патриарха и Эстония против ЭПЦ
Почему православие воспринимается странами Запада как угроза? Как США используют Константинопольскую церковь в своих целях?
Зачем на Украине воюют с православием? Почему ПЦУ не осудило использование Киевом икон для организации терактов?
Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.