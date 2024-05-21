https://sputnik-georgia.ru/20240521/borba-ssha-s-pravoslaviem-zhazhda-mesti-konstantinopolskogo-patriarkha-i-estoniya-protiv-epts-288019089.html

Борьба США с православием, жажда мести константинопольского патриарха и Эстония против ЭПЦ

Борьба США с православием, жажда мести константинопольского патриарха и Эстония против ЭПЦ

Sputnik Грузия

Почему православие воспринимается странами Запада как угроза? Как США используют Константинопольскую церковь в своих целях? 21.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-21T11:53+0400

2024-05-21T11:53+0400

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Зачем на Украине воюют с православием? Почему ПЦУ не осудило использование Киевом икон для организации терактов? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

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