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https://sputnik-georgia.ru/20240521/desyatki-tysyach-zhiteley-spalnogo-rayona-tbilisi-ostalsya-bez-gaza-na-nedelyu-iz-za-opolznya-288024768.html
Десятки тысяч жителей спального района Тбилиси останутся без газа на неделю из-за оползня
Десятки тысяч жителей спального района Тбилиси останутся без газа на неделю из-за оползня
Sputnik Грузия
Из-за сложного рельефа осложнена работа техники, предположительно, подача газа будет восстановлена через неделю, заявили в компании 21.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-21T15:08+0400
2024-05-21T15:44+0400
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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Жители района Мухиани остались без подачи газа на неделю, сообщила газораспределительная компания "Энергокавшири". Причиной, почему 13 762 абонента остались без газа, стал оползень, повредивший на рассвете 21 мая газопровод. По данным компании, из-за сложного рельефа осложнена работа техники, предположительно, подача газа будет восстановлена через неделю. "Энергокавшири" является контрактором Socar Gas Georgia.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, газ, тбилиси
грузия, новости, происшествия, газ, тбилиси

Десятки тысяч жителей спального района Тбилиси останутся без газа на неделю из-за оползня

15:08 21.05.2024 (обновлено: 15:44 21.05.2024)
© photo: Sputnik / StringerГазовая плита
Газовая плита - Sputnik Грузия, 1920, 21.05.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Из-за сложного рельефа осложнена работа техники, предположительно, подача газа будет восстановлена через неделю, заявили в компании
ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Жители района Мухиани остались без подачи газа на неделю, сообщила газораспределительная компания "Энергокавшири".
Причиной, почему 13 762 абонента остались без газа, стал оползень, повредивший на рассвете 21 мая газопровод.
По данным компании, из-за сложного рельефа осложнена работа техники, предположительно, подача газа будет восстановлена через неделю.
"Энергокавшири" является контрактором Socar Gas Georgia.
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