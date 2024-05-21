https://sputnik-georgia.ru/20240521/gruziya-vs-fidzhi--nachalas-prodazha-biletov-na-iyulskiy-test-match-iz-serii-world-rugby-288017766.html
Грузия vs Фиджи – началась продажа билетов на июльский тест-матч из серии World Rugby
Грузия vs Фиджи – началась продажа билетов на июльский тест-матч из серии World Rugby
Sputnik Грузия
Грузинская сборная играла против одной из сильнейших команд мира семь раз и лишь однажды победила 21.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-21T14:14+0400
2024-05-21T14:14+0400
2024-05-21T14:14+0400
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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Билеты на июльский тест-матч из серии World Rugby между сборными Грузии и Фиджи, который состоится 5 июля на стадионе "Ajarabet Арена" в Батуми, уже доступны для болельщиков на сайте tkt.ge. Сборная Грузии играла против одной из сильнейших команд мира (Фиджи) семь раз и лишь однажды победила. Одна встреча завершился вничью, а в пяти одержали победу островитяне. В последний раз на ЧМ-2023 во Франции 30 сентября Фиджи выиграли у Грузии со счетом 17:12. Начало встречи в 20:00 по тбилисскому времени. Стоимость билетов: 20, 30, 40, 60, 80, 100, 150 лари (от 7 до 55 долларов). Дети до 6 лет допускаются на игру без билета. После встречи к фан-зоне, организованной на стадионе, присоединятся и грузинские регбисты. Кроме предстоящей игры с Фиджи, летом сборная Грузии проведет еще два тест-матча: 13 июля борджгалоснеби сыграют в гостях против Японии, а спустя неделю, 20 июля – в гостях со сборной Австралии. Test-match – матч международного уровня вне рамок официальных соревнований. В отличие от товарищеских игр, результаты тест-матчей засчитываются в рейтинг World Rugby. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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регби, сборная грузии по регби, фиджи, спорт, новости, грузия, батуми
регби, сборная грузии по регби, фиджи, спорт, новости, грузия, батуми
Грузия vs Фиджи – началась продажа билетов на июльский тест-матч из серии World Rugby
Грузинская сборная играла против одной из сильнейших команд мира семь раз и лишь однажды победила
ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Билеты на июльский тест-матч из серии World Rugby между сборными Грузии и Фиджи, который состоится 5 июля на стадионе "Ajarabet Арена" в Батуми, уже доступны для болельщиков на сайте tkt.ge.
Сборная Грузии играла против одной из сильнейших команд мира (Фиджи) семь раз и лишь однажды победила. Одна встреча завершился вничью, а в пяти одержали победу островитяне. В последний раз на ЧМ-2023 во Франции 30 сентября Фиджи выиграли у Грузии со счетом 17:12.
Начало встречи в 20:00 по тбилисскому времени. Стоимость билетов: 20, 30, 40, 60, 80, 100, 150 лари (от 7 до 55 долларов). Дети до 6 лет допускаются на игру без билета.
После встречи к фан-зоне, организованной на стадионе, присоединятся и грузинские регбисты.
Кроме предстоящей игры с Фиджи, летом сборная Грузии проведет еще два тест-матча: 13 июля борджгалоснеби сыграют в гостях против Японии, а спустя неделю, 20 июля – в гостях со сборной Австралии.
Test-match – матч международного уровня вне рамок официальных соревнований. В отличие от товарищеских игр, результаты тест-матчей засчитываются в рейтинг World Rugby.